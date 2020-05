‘Iran Akan Menargetkan Pangkalan-pangkalan AS dengan Rudal jika Menghadapi Ancaman Keamanan’

US soldiers inspect the site where an Iranian missile hit at Ain al-Asad air base in Anbar Province, Iraq.jpg

IslamTimes - Seorang pejabat senior Iran telah memperingatkan bahwa negara itu akan meluncurkan serangan rudal di pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah itu jika keamanan nasionalnya terancam, mengecilkan ancaman baru-baru ini atas tindakan angkatan laut AS sebagai "propaganda belaka."

Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Penarifan Kemanusiaan Iran, mengatakan kepada stasiun televisi Aljazira yang bermarkas di Doha pada hari Rabu (29/4) bahwa Republik Islam akan dengan tegas menanggapi setiap ancaman terhadap keamanannya."Kami tidak akan pernah memulai perang dengan Amerika Serikat, tetapi akhir dari setiap perang yang akan dimulai Washington akan diputuskan oleh Iran," kata Rezaei, seorang mantan komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran.Pernyataan itu dikeluarkan satu minggu setelah Presiden AS Donald Trump tweeted bahwa dia telah mengarahkan Angkatan Laut AS untuk "menembak jatuh dan menghancurkan" kapal perang Iran yang "melecehkan" kapal-kapal Amerika, menyusul konfrontasi antara kapal perang AS dan kapal militer Iran di Teluk Persia.Menurut IRGC, kapal-kapal Amerika telah menggunakan perilaku "tidak profesional dan berbahaya" di perairan selama insiden itu, "menyebabkan masalah" untuk salah satu kapal logistik pasukan elit yang melakukan patroli rutin.Rezaei menggambarkan ancaman Trump sebagai "propaganda belaka," tetapi memperingatkan AS bahwa "pangkalan-pangkalannya di wilayah itu sedang diawasi, dan kami akan menghantam mereka dengan rudal jika keamanan nasional kami terancam."Di tempat lain dalam komentarnya, Rezaei merujuk embargo senjata PBB terhadap Iran, yang akan dicabut pada Oktober."Embargo senjata internasional yang dikenakan pada kami akan segera berakhir, dan tidak ada yang bisa mencegah kami membeli senjata dari pasar internasional setelah tanggal itu," katanya. "Posisi Washington dan Uni Eropa pada embargo senjata terhadap Iran tidak mengikat Iran dan kami tidak akan mematuhinya."Embargo senjata PBB terhadap Iran - yang diberlakukan sejak 2006/2007 - akan dicabut berdasarkan Resolusi Keamanan PBB 2231 yang mendukung kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).AS sekarang mendorong untuk perpanjangan embargo melalui jalan lain ke proses yang ditetapkan dalam perjanjian, yang ditinggalkan-nya pada 2018.[IT/r]