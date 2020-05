AS Tidak Memiliki Argumen Hukum Untuk Menjadi Peserta JCPOA

IslamTimes- Dia menghilangkan 'JCPOA' ref, karena pada 8 Mei 2018, bosnya menyatakan AS 'berhenti partisipasi dalam JCPOA'. Dengan demikian, AS tidak memiliki argumen hukum untuk menjadi 'peserta'. "

Duta Besar Iran dan Perwakilan Tetap untuk PBB Majid Takht-Ravanchi berpendapat bahwa upaya baru Washington untuk menekan Iran melalui Resolusi 2231 adalah sia-sia.Dalam sebuah tweet pada hari Kamis, ia menunjuk ke Sekretaris Negara AS Mike Pompeo yang "mengklaim bahwa berdasarkan UNSCR 2231, AS adalah 'peserta', sedangkan 2231 merujuk pada 'Peserta JCPOA'."“Dia menghilangkan 'JCPOA' ref, karena pada 8 Mei 2018, bosnya menyatakan AS 'berhenti partisipasi dalam JCPOA'. Dengan demikian, AS tidak memiliki argumen hukum untuk menjadi 'peserta'. "Menurut sebuah laporan oleh New York Times, Washington sedang mempersiapkan argumen hukum bahwa AS masih menjadi peserta dalam perjanjian nuklir 2015 dengan Iran untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Iran. "Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sedang mempersiapkan argumen hukum bahwa Amerika Serikat tetap menjadi peserta dalam perjanjian nuklir Iran bahwa Presiden [AS] [Donald] Trump telah mengundurkan diri," membaca laporan itu, menambahkan, bahwa rencana baru itu adalah "bagian dari sebuah strategi rumit untuk menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperpanjang embargo senjata di Teheran atau melihat sanksi yang jauh lebih keras yang diterapkan pada negara itu. "Sebelumnya pada hari Senin, Zarif dalam akun Twitternya mengutuk rencana baru AS, mendesak Pompeo untuk "Berhenti bermimpi". Dia mencatat bahwa AS telah menyatakan "berhenti berpartisipasi" di JCPOA.(IT/TGM)