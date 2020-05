Mousavi: AS Berusaha Mengganggu Hubungan Perdagangan Antara Iran, Venezuela

IslamTimes- Menolak pernyataan baru-baru ini dari Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams, Mousavi mengatakan bahwa pernyataan itu tidak berdasar dan bertujuan untuk memberikan tekanan lebih pada pemerintah Venezuela oleh Amerika Serikat dan mengganggu hubungan perdagangan antara Iran dan Venezuela.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan bahwa pernyataan para pejabat AS itu bertujuan membuka jalan bagi Washington untuk memberikan tekanan lebih pada pemerintah Venezuela dan mengganggu hubungan perdagangan antara Teheran dan Caracas.Menolak pernyataan baru-baru ini dari Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams, Mousavi mengatakan bahwa pernyataan itu tidak berdasar dan bertujuan untuk memberikan tekanan lebih pada pemerintah Venezuela oleh Amerika Serikat dan mengganggu hubungan perdagangan antara Iran dan Venezuela.Pemerintah AS telah gagal menerapkan kebijakannya di Venezuela, termasuk sanksi ekonomi, ancaman militer dan pembentukan Dewan Transisi baru-baru ini, karena perlawanan pemerintah dan rakyatnya, tambahnya, mengatakan bahwa AS berusaha mencegah Venezuela. untuk merekonstruksi kilang minyak negara dan menghasilkan produk minyak bumi, termasuk bensin yang saat ini kekurangan pasokan karena sanksi AS.Elliott Abrams, utusan yang memimpin upaya AS untuk menggulingkan pemimpin kiri Venezuela Nicolas Maduro, mengatakan bahwa Iran telah mengirim "banyak pesawat" ke negara Amerika Selatan, minggu ini."Pesawat-pesawat yang datang dari Iran yang membawa barang-barang untuk industri minyak akan kembali dengan pembayaran untuk barang-barang itu, yaitu emas."(IT/TGM)