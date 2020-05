Trump pada Bin Salman: Potong Pasokan Minyak atau Kami Akan Menarik Pasukan dari Kerajaan

Donald Trump and Mohammad bin Salman -.png

IslamTimes - Ketika Amerika Serikat menekan Arab Saudi untuk mengakhiri perang harga minyaknya dengan Rusia, Presiden Donald Trump memberikan ultimatum kepada para pemimpin Saudi.

Dalam sebuah kontak telepon 2 April, Trump mengatakan kepada Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman bahwa kecuali Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mulai memotong produksi minyak, dia tidak akan berdaya untuk menghentikan anggota parlemen dari meloloskan undang-undang untuk menarik pasukan AS dari kerajaan, empat sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters.Ancaman untuk memperpanjang aliansi strategis 75 tahun, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, merupakan pusat kampanye tekanan AS yang menyebabkan kesepakatan global penting untuk memangkas pasokan minyak karena permintaan jatuh karena pandemi coronavirus - mencetak kemenangan diplomatik untuk Gedung Putih.Trump menyampaikan pesan kepada putra mahkota 10 hari sebelum pengumuman pengurangan produksi. Pemimpin de facto kerajaan sangat terkejut oleh ancaman bahwa dia memerintahkan para pembantunya keluar dari ruangan sehingga dia dapat melanjutkan diskusi secara pribadi, menurut sumber AS yang diberi pengarahan tentang diskusi oleh pejabat senior pemerintah.[IT/r]