Turki Menunda Pengerahan S-400 karena Pandemi Coronavirus

IslamTimes - Pada bulan April, Turki tidak dapat menerapkan sistem pertahanan udara S-400 yang diperolehnya dari Rusia tahun lalu, seperti yang direncanakan karena pandemi yang sedang berlangsung, tetapi pada akhirnya akan melakukannya di kemudian hari, kata juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin dalam konferensi online dengan anggota Dewan Atlantik.

"Ada penundaan karena virus korona tetapi akan bergerak maju sesuai rencana", kata jurubicara itu.Ibrahim Kalin juga mengingatkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam beberapa kesempatan negaranya masih tertarik untuk membeli sistem American Patriot.Washington tidak bereaksi terhadap pernyataan itu, tetapi dengan keras menentang keputusan Turki untuk membeli pertahanan udara Rusia dan kemudian sangat menyarankannya untuk tidak menempatkan mereka pada bulan April, berulang kali mengancam negara itu dengan sanksi. AS mengklaim bahwa S-400 tidak kompatibel dengan grid pertahanan NATO meskipun sebelumnya tidak menentang Yunani membeli pendahulunya, S-300.Gedung Putih juga mengklaim bahwa S-400 dapat memaparkan informasi sensitif tentang jet F-35 modern ke Moskow, meskipun Rusia dan Turki menyangkal kemungkinan ini. Terlepas dari itu, Washington memutuskan untuk melanggar bagian akhir perjanjian dengan Turki mengenai pasokan F-35 dan membekukan pengiriman jet, meskipun Ankara membayar biaya pengembangan dan akuisisi pesawat.Meskipun ada tekanan dari Washington, Turki menolak untuk membatalkan perjanjian dengan Rusia pada S-400. Presiden Turki Erdogan mencatat bahwa sebelum memilih S-400, Turki berusaha membeli Patriot dari AS, tetapi AS menolak untuk menjualnya pada saat itu, sehingga memaksa Ankara untuk mencari alternatif.[IT/r]