Zarif: AS Sebar Senjata Ke Seluruh Dunia Namun Ingin Embargo Senjata Terhadap Iran

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah menanggapi upaya Amerika untuk mendorong maju dengan skema untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran, mengatakan senjata "Amerika Serikat" disebarkan ke seluruh dunia karena AS adalah pemrakarsa perang top dunia.Dalam sebuah posting di akun Twitter resminya pada hari Sabtu, Zarif menggambarkan AS sebagai pemboros militer top dunia, penjual senjata, penggagas perang & penghasut dan pencatut konflik.Dia mengatakan sementara Amerika Serikat telah lama menjadi pembelanja militer dan penjual senjata nomor satu di dunia, Menteri Luar Negerinya, Mike Pompeo, "tampaknya mengkhawatirkan Iran.""Namun @SecPompeo tampaknya sangat khawatir tentang Iran — pelanggan persenjataan besar A.S sampai 1979 - sehingga dia menumpahkan senjata ke seluruh dunia," tambahnya.Sebuah laporan oleh The New York Times pada 26 April mengatakan Pompeo berencana untuk mengajukan ketentuan dalam perjanjian nuklir internasional yang disahkan PBB, yang ditinggalkan Washington pada 2018, dalam upaya untuk memperpanjang embargo senjata PBB melampaui Oktober yang diberlakukan terhadap Iran sejak 2006 / 2007 atau membuat badan dunia menampar sanksi lebih keras terhadap Republik Islam Iran.Penghapusan embargo senjata Iran didasarkan pada kesepakatan nuklir - secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - ditandatangani antara Teheran dan negara-negara besar dunia pada tahun 2015.Bertentangan dengan kritik global, AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA, oleh Presiden Donald Trump disebut "kesepakatan terburuk yang pernah ada," pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran.(IT/TGM)