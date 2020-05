Tanggapan Teheran Akan Keras Jika Embargo Senjata Iran Diperpanjang

IslamTimes- "Semakin jauh kita pergi kita dihadapkan dengan lebih banyak ketidakstabilan dalam perilaku AS, baik dalam kebijakan domestik dan hubungan luar negerinya," ungkapnya.

Dalam reaksi terhadap rencana yang diadopsi oleh AS, yang diusulkan kepada Dewan Keamanan PBB tentang perpanjangan embargo senjata terhadap Iran, Juru Bicara Pemerintah Iran Ali Rabeie memperingatkan pada hari Sabtu bahwa Iran akan memberikan respons yang keras jika PBB memperpanjang embargo."Anggota dewan keamanan PBB dan JCPOA sepenuhnya menyadari bahwa perpanjangan embargo senjata Iran akan memiliki konsekuensi yang berat, yang akan melampaui JCPOA dan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan regional," ia memperingatkan, "Memperpanjang embargo menentang perjanjian yang dibuat sebelumnya dan akan memerlukan tanggapan keras Iran. ""Semakin jauh kita pergi kita dihadapkan dengan lebih banyak ketidakstabilan dalam perilaku AS, baik dalam kebijakan domestik dan hubungan luar negerinya," ungkapnya.Rabeie mencatat bahwa AS harus memahami bahwa hubungan dan perjanjian internasional bukan mainannya."Anda membuat kesalahan besar. Negara-negara lain bukan mainan dan mereka berkomitmen untuk membuat perjanjian," katanya mengacu pada penarikan AS dari JCPOA.Dia menggarisbawahi bahwa Iran akan mempertimbangkan perpanjangan embargo senjatanya sebagai tanda bagi kebijakan intimidasi AS dan penyalahgunaan perjanjian internasional.Juru bicara itu menambahkan bahwa "kami akan melanjutkan pembicaraan dengan dewan keamanan PBB dan pihak-pihak JCPOA sejauh yang kami temukan mereka tidak setuju dengan kebijakan AS."Satu-satunya cara hukum bagi AS untuk berbicara tentang JCPOA adalah kembalinya ke kesepakatan itu, tambahnya.Dia meyakinkan bahwa AS tidak akan mencapai targetnya.Brian Hook, Perwakilan Khusus AS untuk Iran, mengatakan pada hari Jumat Amerika Serikat telah menyusun resolusi Dewan Keamanan mengenai masalah ini, yang akan membutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis untuk lolos .Di bawah kesepakatan nuklir 2015, dari mana AS secara sepihak menarik diri tahun lalu, larangan PBB untuk penjualan senjata ke Teheran akan berakhir pada Oktober 2020.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim bahwa AS tidak akan mengizinkan Iran membeli senjata konvensional setelah sanksi PBB berakhir pada Oktober.(IT/TGM)