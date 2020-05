Washington Berusaha Mengembalikan Terorisme Ke Baghdad

IslamTimes- Dewan Politik Al-Nujaba, dalam menanggapi gerakan baru AS, mengeluarkan pesan dan mengumumkan, "Meskipun dunia sedang berjuang melawan pandemi Coronavirus, Washington, sekali lagi menggunakan pasukannya di negara lain, berusaha untuk bermain dengan geografi nasional bangsa-bangsa dan merusak stabilitas tanah air Arab ”, lapor Pusat Komunikasi dan Media Ur-Nujaba di Iran.

Perlawanan Islam Al-Nujaba menyebut pengosongan pangkalan-pangkalan AS di Irak sebagai pertanda peringatan pada proyek baru AS untuk mengembalikan terorisme dan komandan utama ISIS ke Irak.Dewan Politik Al-Nujaba, dalam menanggapi gerakan baru AS, mengeluarkan pesan dan mengumumkan, "Meskipun dunia sedang berjuang melawan pandemi Coronavirus, Washington, sekali lagi menggunakan pasukannya di negara lain, berusaha untuk bermain dengan geografi nasional bangsa-bangsa dan merusak stabilitas tanah air Arab ”, lapor Pusat Komunikasi dan Media Ur-Nujaba di Iran.Dewan, menyebutkan bahwa "Kebijakan gegabah AS masih menganggap Irak sebagai bagian dari proyek besarnya, yang bertujuan untuk menciptakan perpecahan agama dan etnosentrisme politik," menyatakan, "Melalui upaya baru, untuk mengkompensasi kegagalannya dan menemukan solusi baru yang efektif untuk menyelesaikan masalah internalnya, ketidakmampuannya dalam mengakhiri penderitaan bangsa Amerika dan memperbaiki semua kerusakan yang disebabkan oleh pandemi Coronavirus yang diikuti oleh kejatuhan ekonomi negara ini yang jelas, saat ini AS berusaha untuk memberikan pengaruh dalam Irak."Dewan Politik Al-Nujaba, membocorkan plot baru Amerika, menegaskan, "Washington bersikeras untuk mengembalikan terorisme, termasuk komandan ISIS dari Suriah, ke Irak, rencana jahat dan tujuan AS untuk merusak keamanan dan stabilitas Irak membawa pasukan ISIS dari timur Sungai Eufrat dan beberapa wilayah Suriah berbatasan dengan Irak, bersama dengan masalah keamanan dan serangan teroris di Kirkuk, semua menjadi persiapan untuk konduksi proyek baru AS.Pernyataan lebih lanjut menyebutkan, "Kami menyatakan keprihatinan kami yang mendalam atas perluasan rasa tidak aman dan menekankan kepada penjajah Amerika bahwa Perlawanan Islam Irak secara cermat mengamati rencana destruktif mereka sehingga dapat menetralisir semua bahaya yang mengancam provinsi Irak. Oleh karena itu, kami meminta pejabat Irak untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga keamanan Irak dan membuat rencana yang diperlukan untuk mengendalikan kelompok-kelompok teroris, dan dengan demikian, mencegah terulangnya peristiwa 2014. Dan untuk tujuan ini, semua gerakan Amerika, termasuk masuknya konvoi dan peralatan militer mereka yang didukung oleh serangan udara besar-besaran, harus diungkap oleh pejabat pemerintah. ”Akhirnya, sekali lagi memperingatkan tentang pergerakan AS saat ini di lingkungan Irak, pernyataan Gerakan tersebut menunjukkan, “Washington sedang mempersiapkan plot baru dan mengosongkan pangkalannya di Irak tidak lain hanyalah sebuah pertunjukan, karena Amerika tidak menyetujui stabilitas Irak. . "”(IT/TGM)