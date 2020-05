Duta Iran untuk PBB: Rencana AS Akan Mengklaim Masih Menjadi Pihak dalam Perjanjian Nuklir 'Lelucon'

Majid Takht-e Ravanchi, Iran's ambassador to the UN.jpg

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk PBB mengatakan seruan pejabat AS untuk perpanjangan embargo senjata terhadap Tehran tidak memiliki kedudukan hukum dalam hukum internasional, mencatat bahwa permintaan itu "pasti" ditolak di Dewan Keamanan.

Majid Takht-Ravanchi membuat pernyataan pada hari Jumat (2/5) setelah Washington menyusun resolusi untuk memperpanjang tanpa batas embargo - yang akan dicabut akhir tahun ini di bawah Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang mengabadikan kesepakatan nuklir penting 2015, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Negara-negara dunia "tidak akan menerima untuk menjadi mitra dalam tindakan sangat buruk Amerika yang bertentangan dengan hukum internasional.""Fakta bahwa Amerika Serikat ingin mengatakan bahwa dia adalah anggota JCPOA dan menggunakan jalur Resolusi 2231 mirip dengan lelucon."Embargo senjata PBB terhadap Iran - yang diberlakukan sejak 2006/2007 - akan dicabut pada Oktober 2020 - lima tahun setelah JCPOA diberlakukan.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington sedang mempertimbangkan "setiap kemungkinan" untuk memperbarui larangan penjualan senjata konvensional ke Iran."Kami tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah AS mendesak ketiga penandatangan Eropa ke JCPOA "untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kapasitas mereka hari ini.""Kami akan bekerja dengan Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang larangan penjualan senjata itu," lanjutnya.Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook mengatakan pada hari Kamis (1/5) bahwa Washington telah merancang resolusi Dewan Keamanan mengenai masalah ini dan "berharap" badan 15-anggota akan memperpanjang embargo senjata di Iran sebelum berakhir.Namun, Rusia dan China, kedua belah pihak dalam JCPOA, tidak mungkin membiarkan hal itu dengan kekuatan veto mereka.Untuk menghindari veto, AS akan berpendapat bahwa itu secara hukum tetap menjadi "negara peserta" dalam perjanjian nuklir hanya untuk memanggil "snapback" yang akan mengembalikan sanksi PBB, yang telah diterapkan terhadap Iran sebelum penanda-tanganan JCPOA.[IT/r]