Trump Memberi Tahu Netanyahu untuk Menjalankan 'Kesepakatan Abad Ini'

Donald Trump and Benjamin Netanyahu.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah mengatakan kepada perdana menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk menerima "rencana perdamaian" yang baru diumumkan sebagai satu paket.

Mengutip sumber-sumber senior, Saluran TV Israel 13 mengatakan AS telah memberi tahu Netanyahu bahwa dia tidak bisa memilih istilah "kesepakatan abad ini" untuk mencaplok bagian-bagian utama Tepi Barat yang diduduki.Menurut saluran Zionis Israel, ada perbedaan "dalam" dan "dasar" antara Washington dan Tel Aviv mengenai pencaplokan Lembah Yordan, Utara Laut Mati dan permukiman lainnya.Sumber-sumber itu juga mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah meminta Netanyahu untuk mengumumkan persetujuannya mengenai prinsip "dua negara untuk dua bangsa". Jika tidak, Washington tidak akan menyetujui rencana pencaplokannya, kata mereka.Duta Besar AS untuk Israel David Friedman juga memberi tahu Netanyahu bahwa Trump ingin Zionis Israel melaksanakan rencananya, dan bukan yang lain.Menentang protes internasional, Trump pada 28 Januari mengumumkan ketentuan umum dari rencananya yang telah lama tertunda di Gedung Putih dengan Netanyahu di sisinya.Presiden AS mengatakan kesepakatan yang diusulkannya akan memastikan pembentukan solusi "dua negara", tetapi Yerusalem al-Quds akan menjadi "ibukota tak terbagi" Zionis Israel.Para pemimpin Palestina, yang memutuskan semua hubungan dengan Washington pada akhir 2017 setelah Trump secara kontroversial mengakui Yerusalem al-Quds sebagai "ibu kota" Zionis Israel, segera menolak rencana itu, dengan Presiden Mahmoud Abbas mengatakan "itu berada di tempat sampah sejarah."Skema Timur Tengah Trump sebagian besar memenuhi tuntutan Zionis Israel dalam konflik yang sudah berlangsung beberapa dekade sambil menciptakan negara Palestina dengan kendali terbatas atas keamanan dan perbatasannya sendiri.Ini juga mengabadikan Yerusalem al-Quds sebagai "ibu kota Zionis Israel yang tidak terbagi" dan memungkinkan rezim untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Jordan.Proposal lebih lanjut menyangkal hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka, di antara istilah kontroversial lainnya.Palestina berpendapat bahwa salah satu kelemahan utama dari perjanjian Trump adalah bahwa meskipun mungkin menawarkan resep untuk perdamaian dengan Israel, itu benar-benar mengecualikan dan mengesampingkan mereka.Mereka memandang kesepakatan itu sebagai meterai persetujuan Washington untuk aneksasi wilayah yang telah lama diinginkan Zionis Israel atas wilayah itu, yang telah diduduki secara ilegal selama beberapa dekade, sama sekali mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan oposisi oleh sebagian besar komunitas internasional.[IT/r]