Pengunjuk Rasa Bersenjata Berada Jalan-jalan AS di tengah Kekacauan Virus

Gun-toting protesters in US occupy streets amid virus chaos.jpg

IslamTimes - Protes terhadap perintah tinggal di rumah untuk memerangi pandemi coronavirus telah diadakan di seluruh Amerika Serikat di tengah meningkatnya kemarahan atas dampak ekonomi kebijakan yang telah menyebabkan jutaan orang Amerika menganggur.

Demonstrasi diadakan pada hari Jumat (2/5) di setidaknya 10 negara bagian, termasuk New York, yang telah memimpin negara itu dalam kematian COVID-19.Di negara bagian New York Capitol di Albany, pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera. Counter-demonstran menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung agar bisnis yang tidak penting ditutup.Beberapa pekerja di Amazon, Target, dan perusahaan lain melakukan protes dan pemecatan di New York, Pennsylvania, Oregon dan negara-negara bagian lainnya untuk menuntut lingkungan kerja yang lebih aman dan pembayaran yang lebih baik selama wabah.California juga telah melihat protes atas perintah menginap di rumah Gubernur Gavin Newsom.Ada sekitar selusin demonstrasi terorganisir di kota-kota terbesar di California termasuk Los Angeles, San Diego dan San Francisco.Di Los Angeles, pedagang kaki lima berkeliling City Hall dalam sebuah karavan memohon bantuan sewa dalam demonstrasi May Day, mengatakan mereka tidak dapat memperoleh bantuan pengangguran karena pekerjaan mereka bersifat informal atau karena status imigrasi mereka.Di Huntington Beach, yang terletak di sebelah selatan Los Angeles, pengunjuk rasa memenuhi jalanan, mendukung lalu lintas setidaknya satu mil di sepanjang Pacific Coast Highway.Orang-orang membawa papan bertuliskan “Buka Cali sekarang.” Sebuah pesawat drone di atas kepala dengan tanda bertuliskan “Newsom mengerikan! Buka California. "Para demonstran menuntut hak-hak pekerja serta bantuan bagi orang-orang yang terkena dampak krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi coronavirus.Pada hari Kamis (30/4), ratusan pemrotes, beberapa bersenjatakan senapan, berkumpul di Gedung Kongres Michigan di Lansing, keberatan dengan permintaan Gubernur Gretchen Whitmer untuk memperpanjang pesanan tinggal di rumah.Lebih dari 3,8 juta pekerja yang diberhentikan mendaftar untuk tunjangan pengangguran pekan lalu karena ekonomi AS merosot lebih jauh ke dalam krisis yang menjadi yang paling menghancurkan sejak 1930-an.Sekitar 30,3 juta orang kini telah mengajukan bantuan pengangguran dalam enam minggu sejak wabah koronavirus mulai memaksa jutaan pengusaha untuk menutup pintu mereka dan memangkas tenaga kerja mereka. Itu lebih banyak orang daripada tinggal di wilayah metropolitan New York dan Chicago digabungkan, dan sejauh ini merupakan string PHK terburuk dalam catatan. Ini menambah hingga lebih dari satu dari enam pekerja Amerika.Dengan semakin banyaknya pemberi kerja yang memotong gaji untuk menghemat uang, para ekonom memperkirakan bahwa tingkat pengangguran untuk bulan April bisa mencapai 20%. Itu akan menjadi tingkat tertinggi ketika mencapai 25% selama Depresi Hebat.[IT/r]