Peringatan Iran: Kesepakatan Nuklir Akan Mati Selamanya Jika Larangan Senjata Diperpanjang

IslamTimes - Pejabat tinggi keamanan Iran telah memperingatkan bahwa perjanjian nuklir 2015 akan "mati selamanya" jika Resolusi 2231 Dewan Keamanan yang mendukung perjanjian itu dilanggar dan larangan senjata PBB terhadap Tehran diperbarui.

Dalam sebuah posting di akun Twitternya pada hari Minggu (3/5), Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani bereaksi terhadap upaya AS baru-baru ini untuk memperpanjang tanpa batas embargo senjata yang dikenakan PBB terhadap Iran sebelum berakhir dalam beberapa bulan.“#JCPOA akan mati selamanya dengan menghindari Resolusi 2231 & melanjutkan sanksi # senjata ilegal Iran. Sanksi Virus adalah alat AS untuk bertahan hidup dari hegemoni yang menurun,” tulisnya, merujuk pada perjanjian nuklir dengan nama resminya, Joint Comprehensive Plan of Action.Shamkhani juga menegur Eropa yang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir sejauh ini, menimbulkan kegelapan tentang bagaimana blok itu akan bereaksi terhadap kejahatan Amerika yang baru."Apa yang akan #EU lakukan: Menghemat martabat & mendukung multilateralisme atau Menerima penghinaan & membantu unilateralisme?," dia bertanya.Embargo senjata PBB terhadap Iran - yang diberlakukan sejak 2006/2007 - akan dicabut pada Oktober 2020 - di bawah Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang mengabadikan JCPOA.Amerika Serikat mengatakan telah berbagi dengan Inggris, Prancis dan Jerman, tiga penandatangan Eropa untuk JCPOA, rancangan resolusi yang akan memperpanjang embargo tanpa batas waktu.Mosi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh AS, Inggris, Prancis, Rusia atau China untuk diadopsi, tetapi dua yang terakhir, yang keduanya merupakan pihak JCPOA, diyakini secara luas akan memblokirnya.Untuk menghindari veto, AS mengatakan akan berpendapat bahwa itu secara hukum tetap menjadi "negara peserta" dalam perjanjian nuklir hanya untuk meminta "snapback" yang akan mengembalikan sanksi PBB, yang telah diterapkan terhadap Iran sebelum tinta JCPOA .Ini sementara AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut berdasarkan perjanjian.Pada hari Jumat, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht-Ravanchi mengatakan para pejabat AS menyerukan perpanjangan embargo senjata Iran yang tidak memiliki kedudukan hukum, menggambarkan klaim Washington sebagai pihak JCPOA "lelucon."[IT/r]