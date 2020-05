China Mengejek Kelambanan Respon AS terhadap Wabah dalam Animasi Mirip Lego

Chinese and US national flags.jpg

IslamTimes - Kantor berita resmi China telah menerbitkan animasi pendek yang mengolok-olok tanggapan AS terhadap pandemi coronavirus baru ketika kedua negara tetap terkunci dalam perselisihan tentang asal-usul patogen seperti flu.

Dalam sebuah animasi berjudul "Once Upon a Virus," Xinhua menunjukkan tokoh seperti Lego yang mewakili kedua negara ketika mereka bertindak di atas panggung dan perdagangan duri.Sisi Cina, ditampilkan dalam bentuk prajurit yang mengenakan topeng wajah, mencemooh Amerika Serikat, dilambangkan oleh Patung Liberty, dan respons lambat Amerika terhadap penularan mematikan itu.Dalam video tersebut, diposting secara online dan dilihat 1,6 juta kali di Twitter, China memperingatkan AS tentang parahnya masalah, sementara Washington menolak peringatan itu dan kemudian menyalahkan Beijing karena tidak meningkatkan alarm lebih cepat."Kami menemukan virus baru," kata prajurit itu."Terus?" jawab Patung Liberty. "Ini hanya flu."Prajurit itu kemudian bertanya kepada patung itu, "Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri?" ketika dia mulai memerah karena demam dan dihubungkan ke infus.Animasi berakhir dengan patung yang mengatakan, "Kami selalu benar, bahkan ketika kami bertentangan dengan diri kita sendiri," sementara China menjawab, "Itulah yang paling saya cintai tentang Anda orang Amerika, konsistensi Anda."AS telah mempertajam retorikanya terhadap China sejak coronavirus baru muncul di kota Wuhan di China pada Desember tahun lalu dan tumbuh menjadi pandemi global.[IT/r]Video: https://www.presstv.com/Detail/2020/05/03/624478/China-Xinhua-US-response-coronavirus-pandemic-