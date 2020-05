AS dan China Boros, Mengejar India: 5 Kekuatan Militer Terbesar Membelanjakan Lebih dari Satu TRILIUN DOLAR

US Navy personnel on the deck of the USS Carl Vinson in South China Sea.JPG

IslamTimes - Pengeluaran pertahanan global menunjukkan peningkatan tahunan terbesar dalam satu dekade pada tahun 2019, membuktikan bahwa tren untuk anggaran militer yang membengkak ada tetap di sini - tetapi pengeluaran tidak selalu berkorelasi hanya dengan kekuasaan, para analis mengatakan kepada RT.

Dengan anggaran militer memuncak pada $ 1,9 triliun tahun lalu (peningkatan 3,6 persen pada tahun 2018), jelas bahwa pemerintah masih sangat mencintai dengan melemparkan sejumlah besar uang ke dalam produksi dan akuisisi senjata perang baru terbaru dan teraneh di dunia. . Kami sekarang telah mencapai “tingkat pengeluaran tertinggi sejak krisis keuangan global 2008,” menurut laporan tahunan terbaru Lembaga Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).Jadi, siapa pemain terbesar, dan yang lebih penting, apakah anggaran mereka benar-benar mencerminkan kemampuan dan kekuatan militer mereka?Lima teratas dan Abad Asia ’?Tren paling jelas dari data SIPRI terbaru adalah bahwa AS masih memimpin paket dalam hal jumlah, meningkatkan pengeluarannya ke tingkat rekor. Sementara itu, kekuatan Asia seperti China dan India menghabiskan jauh lebih sedikit, tetapi terus membangun peningkatan sebelumnya. Setelah pemotongan pada tahun 2017 dan 2018, AS momok Rusia juga meningkatkan pembelanjaannya sebesar 4,5 persen pada tahun 2019, sementara anggaran pembelanjaan terbesar kelima Arab Saudi turun sebesar 16 persen.Dibelanjakan oleh lima raksasa militer teratas menyumbang 62 persen dari total pengeluaran global sebesar $ 1,9 triliun tahun lalu. Dengan kata lain, itu setara dengan sekitar $ 249 untuk setiap orang di Bumi.Pengeluaran tahun lalu juga signifikan dengan cara lain, karena menandai pertama kalinya dua negara Asia (China dan India) tampil dalam tiga pembelanja teratas.Sementara dekade yang akan datang tentu akan melihat China dan India muncul sebagai kekuatan militer yang bahkan lebih signifikan, bahwa "tidak secara otomatis membatalkan atau mengurangi peran kekuatan militer non-Asia lainnya" seperti AS, yang akan tetap menjadi negara adikuasa militer paling terkemuka "untuk masa depan yang dapat diamati, ”Dmitry Suslov, wakil direktur di Pusat Studi Komprehensif Eropa dan Internasional di HSE, mengatakan kepada RT.[IT/r]Demikian juga, kebangkitan Asia tidak akan mengurangi kekuatan Rusia, yang telah "secara signifikan meningkatkan kemampuan militer konvensional dan memodernisasi kemampuan nuklirnya," tambah Suslov. Pada akhirnya, kita mungkin akan melihat "multipolaritas militer di dunia dengan India dan Cina menjadi anggota penuh dan kutub penuh sistem multipolar."