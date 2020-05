Rouhani Kecam Tindakan AS Menghentikan Dana WHO

IslamTimes- Rouhani menambahkan, "Tindakan tergesa-gesa dan tidak bertanggung jawab yang diambil oleh pemerintah AS untuk mencabut dana WHO yang diperlukan harus dianggap sebagai kesalahan strategis lain oleh pemerintahan ini, yang menantang perjuangan global kolektif melawan coronavirus."

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan keputusan baru-baru ini oleh administrasi Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan pendanaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada saat badan dunia memerangi pandemi virus corona baru menghambat upaya global untuk memberantas virus mematikan tersebut.“Pada saat ini coronavirus telah berubah menjadi ancaman umum bagi keamanan internasional dan kesehatan masyarakat dan WHO berada di garis depan perjuangan global melawan ancaman coronavirus, merusak jumlah WHO untuk melemahkan pertarungan global bersama melawan coronavirus, adalah tindakan yang tidak tepat waktu dan tidak dapat dibenarkan, ”kata presiden Iran saat berpidato dalam rapat virtual para pemimpin Kelompok Kontak Gerakan Non-Blok (NAM) pada hari Senin.Rouhani menambahkan, "Tindakan tergesa-gesa dan tidak bertanggung jawab yang diambil oleh pemerintah AS untuk mencabut dana WHO yang diperlukan harus dianggap sebagai kesalahan strategis lain oleh pemerintahan ini, yang menantang perjuangan global kolektif melawan coronavirus."Presiden AS Trump pada 14 April menghentikan pendanaan untuk WHO, menuduh badan internasional salah menangani patogen yang mirip flu ini.(IT/TGM)