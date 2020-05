Kepala WHO: Distribusi Vaksin, Bukan Ciptaannya, adalah Tantangan Utama dalam Pertarungan COVID-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general of the World Health Organization (WHO).jpeg

IslamTimes - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom, Senin mengatakan bahwa distribusi vaksin untuk COVID-19, bukan pengembangannya, adalah tantangan utama dalam perang global melawan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus novel.

“Ukuran akhir kesuksesan bukanlah seberapa cepat kita dapat mengembangkan alat. Ini akan menjadi bagaimana kita dapat mendistribusikannya secara merata. Tak satu pun dari kita dapat menerima dunia di mana beberapa orang dilindungi sementara yang lain tetap terekspos,” kata kepala WHO, berbicara pada konferensi penggalangan dana Senin (4/5) yang bertujuan untuk mengumpulkan setidaknya 7,5 miliar euro ($ 8,2 miliar) untuk penelitian vaksin dan perawatan untuk coronavirus.AS tidak ikut serta dalam acara tersebut, yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.Guterres menyerukan pengembangan dan produksi alat uji, vaksin, dan perawatan yang tidak mahal. "Alat-alat baru ini akan membantu kita mengendalikan pandemi sepenuhnya dan harus diperlakukan sebagai barang publik global yang tersedia dan terjangkau untuk semua," katanya.Para ilmuwan dari seluruh dunia, termasuk Rusia, China, Amerika Serikat dan Eropa telah bekerja pada vaksin potensial melawan virus sejak Januari, mengurutkan genom dan memulai pengujian laboratorium. Namun, masih ada pertanyaan mengenai kapan vaksin COVID-19 yang aman dapat dikirimkan ke pasar, dengan banyak pengamat yakin itu bisa memakan waktu hingga 18 bulan, atau mungkin bahkan lebih lama.Presiden AS Donald Trump telah membuat prediksi yang lebih optimis, namun, mengatakan pada hari Minggu bahwa dia percaya vaksin akan siap "pada akhir tahun ini."Penyelenggara konferensi penggalangan dana virtual hari Senin termasuk Uni Eropa, Inggris, Norwegia, Kanada, Jepang dan Arab Saudi. Menjelang konferensi, para pemimpin menandatangani surat terbuka yang menekankan dukungan mereka untuk upaya vaksinasi global."Kami mendukung WHO dan kami senang dapat bergabung dengan organisasi yang berpengalaman seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates dan WellCome Trust," kata surat itu."Jika kita dapat mengembangkan vaksin yang diproduksi oleh dunia, untuk seluruh dunia, ini akan menjadi barang publik global yang unik dari abad ke-21," imbuh banding tersebut.[IT/r]