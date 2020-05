Laporan: Mata-mata Five Eyes Tidak Memiliki BUKTI Coronavirus Muncul dari lab Wuhan

Tsinghua University's Research Center for Public Health in Beijing, China.JPG

IslamTimes - Tidak ada bukti yang mendukung klaim administrasi Trump bahwa Covid-19 berasal dari laboratorium China, menurut sumber intelijen, yang mengajukan pertanyaan tentang dokumen yang bocor yang menyalahkan Beijing atas pandemi tersebut.

Sumber-sumber yang berbicara kepada Guardian mengatakan bahwa dokumen 15 halaman yang menuduh China melakukan penyembunyian untuk menutupi perannya dalam krisis kesehatan global tidak didasarkan pada intelijen yang diambil dari jaringan terkenal 'Five Eyes', yang mencakup mata-mata agen dari Inggris, AS, Australia, Selandia Baru, dan Kanada.Beijing mungkin lebih terbuka tentang apa yang terjadi di Wuhan - pusat pandemi asli - tetapi menekan masalah itu bisa berisiko eskalasi berbahaya antara Barat dan China, badan lima mata percaya, menurut laporan Guardian.Selama akhir pekan, Australian Sunday Telegraph mengklaim melihat dokumen, yang diduga disusun oleh "pemerintah Barat yang peduli," yang mengklaim bahwa badan intelijen Five Eyes sedang menyelidiki keterlibatan Beijing dalam wabah Covid-19.Kebocoran ini bertepatan dengan pernyataan panas dari Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang mengklaim ada "sejumlah besar bukti" bahwa virus tersebut berasal dari Institut Virologi Wuhan. Meskipun masih belum jelas bagaimana Covid-19 muncul, Washington telah mempromosikan teori bahwa China harus disalahkan atas krisis kesehatan.Inggris telah mengambil pendekatan berbeda untuk menentukan penyebab krisis. Downing Street telah menolak menuduh Covid-19, meskipun telah menekankan bahwa pertanyaan perlu dijawab tentang asal-usul dan penyebaran virus agar lebih siap untuk menghadapi pandemi global di masa depan.Beijing membantah keras keterlibatannya dalam penyebaran penyakit itu, dan telah menantang Pompeo untuk menghasilkan bukti yang konon menunjukkan kaitannya dengan pandemi.Menlu AS itu terlibat dalam penyebaran "virus politik" yang berbahaya, kata China.[IT/r]