WHO Menolak Kalim Trump dan Pompeo COVID-19 Berasal dari Lab Wuhan

Donald Trump gestures during a brake of a Fox News virtual town hall America Together, Returning to Work.jpg

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan AS tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim Presiden AS Donald Trump bahwa coronavirus berasal dari laboratorium Cihna.

"Kami belum menerima data atau bukti spesifik dari pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan dengan asal-usul virus - jadi dari sudut pandang kami, ini tetap spekulatif," kata direktur kedaruratan badan kesehatan PBB Michael Ryan.Trump mengklaim memiliki bukti wabah coronavirus (COVID-19) yang baru dimulai di sebuah laboratorium di kota Wuhan di China.Bulan lalu, presiden AS menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia setelah dia menuduh badan PBB itu awalnya meremehkan keseriusan wabah untuk "melindungi China."Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menggandakan pernyataan bahwa wabah itu berasal dari Institut Virologi Wuhan."Saya dapat memberi tahu Anda bahwa ada sejumlah besar bukti bahwa ini berasal dari laboratorium itu di Wuhan," kata Pompeo kepada ABC News, Minggu (3/5).China dengan keras membantah bahwa lab adalah sumbernya.Direktur kedaruratan WHO mengatakan, "Seperti organisasi berbasis bukti, kami akan sangat bersedia menerima informasi apa pun yang dimaksudkan sebagai asal virus." Ryan menekankan bahwa ini "sepotong informasi kesehatan masyarakat yang sangat penting untuk pengendalian di masa depan.”"Jika data dan bukti itu tersedia, maka pemerintah Amerika Serikat akan memutuskan apakah dan kapan dapat dibagikan, tetapi sulit bagi WHO untuk beroperasi dalam kekosongan informasi dalam hal itu," tambahnya.Para ilmuwan telah mengecam teori konspirasi tentang laboratorium China, dengan mengatakan coronavirus baru melompat dari hewan ke manusia, muncul di China akhir tahun lalu, mungkin dari pasar di Wuhan yang menjual hewan eksotis untuk daging.Pakar penyakit menular top AS Anthony Fauci menggemakan pernyataan WHO, mengatakan bahwa, "Jika Anda melihat evolusi virus pada kelelawar dan apa yang ada di luar sana sekarang, (bukti ilmiah) sangat, sangat condong ke arah ini tidak mungkin terjadi. dimanipulasi secara artifisial atau sengaja. ""Segala sesuatu tentang evolusi bertahap dari waktu ke waktu sangat menunjukkan bahwa (virus ini) berevolusi di alam dan kemudian melompat spesies," katanya.[IT/r]