Rouhani: Hapus Sanksi, Jika AS Benar Ingin Membantu Iran

IslamTimes- Sanksi yang ditingkatkan itu, lanjutnya, telah menyebabkan banyak masalah bagi Iran dalam upayanya untuk memperoleh pasokan medis dan bahan makanan.

Presiden Hassan Rouhani mengecam Amerika Serikat karena mengintensifkan sanksi ilegal terhadap negara Iran pada saat negara itu memerangi wabah koronavirus yang mematikan, dengan mengatakan Washington pertama-tama harus mencabut larangan untuk membuktikan ketulusannya dalam menawarkan bantuan kepada Republik Islam. dalam pertempuran melawan Covid-19."Jika Amerika jujur ​​di tengah situasi virus korona ini dan berusaha mengambil tindakan (untuk membantu Iran), satu-satunya cara bagi mereka untuk membantu adalah mengakhiri sanksi ilegal terhadap Iran," kata Rouhani dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Selasa.Dia memuji pemerintah Jepang karena memberikan bantuan kepada Iran dengan memasok bantuan ke negara itu, mengecam AS karena semakin memperketat sanksinya terhadap Republik Islam terlepas dari kondisi sulit yang dihadapi negara itu.Sanksi yang ditingkatkan itu, lanjutnya, telah menyebabkan banyak masalah bagi Iran dalam upayanya untuk memperoleh pasokan medis dan bahan makanan.Presiden Iran menekankan pentingnya memperkuat kerja sama kolektif sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi virus corona serta perlunya upaya untuk mengurangi ketegangan regional dan internasional."Sangat disayangkan bahwa kita telah menyaksikan AS menciptakan lebih banyak ketegangan di Irak dan wilayah Teluk Persia," kata Rouhani. "Amerika selalu menjadi penggagas ketegangan di kawasan ini."Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negerinya, Mike Pompeo, dalam beberapa kesempatan, telah mengulurkan tangan membantu memproklamirkan diri ke Iran, dengan diplomat top Amerika menuduh sistem medis Iran menderita kelemahan dalam pertempuran melawan virus baru itu.Iran secara tegas mengecam klaim tersebut sebagai munafik, dengan mengatakan jika AS tulus dalam menawarkan bantuan, pertama-tama mereka harus mencabut sanksi.(IT/TGM)