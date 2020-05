Diplomat Eropa: AS Tak Berhak Untuk Memperpanjang Embargo Senjata Iran

IslamTimes- Bloomberg News mengutip para pejabat yang membuat pernyataan dengan syarat anonimitas dalam fitur yang disiarkan Selasa.

Para diplomat Eropa mengatakan dengan menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran, AS kehilangan hak untuk menuntut perpanjangan embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Republik Islam Iran, dan perjanjian tersebut telah diamanatkan untuk berakhir akhir tahun ini.Bloomberg News mengutip para pejabat yang membuat pernyataan dengan syarat anonimitas dalam fitur yang disiarkan Selasa.Amerika Serikat telah menyatakan tekad untuk memperpanjang embargo atas penjualan senjata konvensional ke Iran. Sekretaris Negara AS Mike Pompeo pertama kali mengumumkan niatnya dan Perwakilan Khusus untuk Iran Brian Hook mengatakan kepada wartawan pekan lalu, "Kami beroperasi di bawah asumsi bahwa kami akan dapat memperbarui embargo senjata."Larangan itu akan berakhir pada Oktober di bawah kesepakatan nuklir 2015, dan Washington secara hukum dilarang untuk memperpanjang embargo saat meninggalkan kesepakatan pada Mei 2018.Hook mengklaim bahwa jika anggota lain Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa - Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina - tidak akan jatuh ke dalam langkah dengan dorongan Washington, maka, "kami berada dalam hak kami" untuk memaksa "snapback" dari semua sanksi PBB terhadap Republik Islam.Laporan Bloomberg, bagaimanapun, mencatat, "Itu bukan interpretasi yang disetujui banyak negara," dan memperingatkan bahwa administrasi Presiden AS Donald Trump mempertaruhkan "ketegangan yang meningkat dengan sekutu" ketika berusaha memperbarui embargo.(IT/TGM)