Zarif: Pompeo Harus Membaca Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB

Mohammad Javad Zarif, Iranian Foreign Minister -.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB dan kesepakatan nuklir tidak dapat dipisahkan, menekankan bahwa AS telah melanggar perjanjian nuklir dan tidak lagi menjadi peserta.

Dalam sebuah tweet pada hari Selasa (5/5), Zarif mengatakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tidak membaca teks resolusi tersebut.AS melanggar perjanjian nuklir dan mencegah orang lain untuk mematuhi, diplomat Iran mengatakan, menekankan: "AS tidak memiliki pendirian."Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berencana untuk mengajukan ketentuan dalam perjanjian nuklir Iran, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018, dalam upaya untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran atau menerapkan kembali sanksi PBB yang lebih keras, PBB. New York Times melaporkan pada hari Minggu (3/5).Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran dengan alasan mencegah perlombaan senjata baru di Timur Tengah.[IT/r]