Trump Sumpah AS Akan ‘Pasti’ Melaporkan Asal Coronavirus

US President Donald Trump.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump berjanji pada hari Selasa (5/5) bahwa negaranya 'pasti' akan melaporkan segera asal COVID-19.

"Kami akan melaporkan dengan sangat definitif dalam periode waktu tertentu," katanya kepada wartawan di Gedung Putih.Trump juga mengatakan bahwa China seharusnya memberi tahu AS tentang virus itu, dan menambahkan bahwa dia belum berbicara dengan Presiden China Xi Jinping.Dr Anthony Fauci, direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional AS dan anggota kunci satuan tugas coronavirus Gedung Putih, akan memberikan kesaksian di hadapan panel Senat, kata Trump.Presiden AS telah mengecam China karena diduga menyembunyikan wabah dan salah mengelola krisis pada tahap awal. Trump mengklaim data intelijen menunjukkan bahwa coronavirus bocor dari laboratorium di kota Wuhan.Organisasi Kesehatan Dunia, bagaimanapun, mengatakan bahwa sekuensing genom menunjukkan bahwa sumber virus itu alami.Sementara itu, Trump juga berkomentar tentang situasi di Venezuela, di mana Presiden Maduro mengatakan bahwa dua warga AS ditahan, menuduh mereka bekerja dengan seorang veteran militer AS yang mengaku bertanggung jawab atas invasi bersenjata yang gagal.“Kami baru saja mendengarnya. Apa pun itu, kami akan memberi tahu Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah kita,” kata Trump kepada wartawan.Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya mengatakan bahwa dua warga AS, yang dia sebut penjaga keamanan Trump, termasuk di antara orang-orang yang ditahan karena upaya hendak menyerang negara itu baru-baru ini.[IT/r]