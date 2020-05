China Memperingatkan untuk Bersiap Menghadapi Konfrontasi Bersenjata dengan AS karena Serangan Balik Virus

Xi Jinping, Chinese President review of troops from a car during a military parade at Tiananmen Square in Beijing.jpg

IslamTimes - Sebuah laporan internal telah memperingatkan para pemimpin China tentang kemungkinan konfrontasi militer dengan Amerika Serikat ketika ketegangan meningkat dengan Washington mengenai tuduhan bahwa Beijing telah salah menangani wabah virus korona baru.

Laporan yang dibuat oleh Lembaga Hubungan Internasional Kontemporer China (CICIR), yang merupakan lembaga think tank yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Negara, dipresentasikan kepada para pemimpin China, termasuk Presiden Xi Jinping, awal bulan lalu dan menyimpulkan bahwa Sentimen China berada pada titik tertinggi sejak insiden kekerasan di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989.Sumber yang akrab dengan konten laporan itu dikutip oleh Reuters mengatakan bahwa Beijing menghadapi gelombang reaksi yang dipimpin oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump setelah pandemi dan perlu dipersiapkan dalam skenario terburuk untuk konfrontasi bersenjata.Koran itu menekankan bahwa Washington memandang China sebagai ancaman ekonomi dan keamanan nasional dan tantangan bagi Barat, menurut sumber, dan bahwa Amerika Serikat bermaksud melemahkan Partai Komunis yang berkuasa dengan merusak kepercayaan publik.Virus corona baru, yang menyebabkan penyakit pernapasan yang dikenal sebagai COVID-19, pertama kali meletus di kota Wuhan di China akhir tahun lalu sebelum tumbuh menjadi pandemi global, yang sejauh ini telah menginfeksi lebih dari 3,6 juta orang dan menewaskan lebih dari 255.000 di seluruh dunia .Beijing dan Washington berulang kali berselisih soal penyebaran virus dan asal-usulnya, yang semakin meningkatkan ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.Trump terus menyebut coronavirus novel sebagai virus China dan Beijing telah membalas dengan menyarankan bahwa militer AS membawa virus ke Wuhan dan memulai wabah.Trump selama beberapa pekan terakhir mengklaim bahwa ada bukti bahwa Beijing menciptakan virus corona baru di laboratorium medis di kota China. Ini sementara badan intelijen AS mengatakan mereka tidak melihat bukti yang menunjukkan bahwa virus itu "buatan manusia."Menlu AS Mike Pompeo dalam beberapa kesempatan menuduh China tidak transparan dan jujur ​​tentang pandemi coronavirus di negara itu.[IT/r]