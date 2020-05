Trump Menyangkal Peran AS dalam Upaya Penyerbuan ‘Tentara Bayaran’ ke Venezuela

Donald Trump..Presiden AS.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump telah membantah keterlibatan pemerintah AS dalam upaya serangan laut ke Venezuela baru-baru ini.

Trump berkomentar setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan Caracas telah menangkap dua warga AS yang bekerja dengan seorang veteran militer Amerika yang mengklaim bertanggung jawab atas operasi yang digagalkan oleh tentara bayaran teroris yang konon masuk ke negara Amerika Selatan itu."Kami akan mencari tahu. Kami baru saja mendengarnya,” klaim Trump pada briefing Gedung Putih pada hari Selasa (5/5). "Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah kita."Sebelum fajar pada hari Minggu (3/5), sekelompok tentara bayaran yang didukung AS mencoba menyusup ke negara bagian utara La Guaira di atas kapal, tetapi pemerintah Venezuela menggagalkan serangan itu - yang diluncurkan dari Kolombia - menewaskan delapan orang bersenjata dan menangkap beberapa lainnya.Dalam pidato televisi pemerintah pada hari Senin (4/5), Maduro mengatakan pihak berwenang telah menahan 13 teroris yang terlibat dalam serangan hari Minggu, termasuk dua warga Amerika. Kedua warga AS diidentifikasi sebagai Airan Berry dan Luke Denman.Maduro menunjukkan paspor AS dan kartu identitas lain milik Berry dan Denman, mencatat bahwa mereka telah bekerja dengan Jordan Goudreau, seorang veteran militer Amerika yang memimpin perusahaan keamanan yang berbasis di Florida, Silvercorp USA.Goudreau kemudian mengakui bahwa Berry dan Denman bekerja dengannya dalam operasi itu.Maduro mengatakan pihak berwenang Venezuela telah mengetahui rencana itu - yang katanya dikoordinasikan dengan Washington dan bertujuan untuk menggulingkannya - sebelum eksekusi.Secara terpisah pada hari Selasa (5/5), Pentagon juga membantah keterlibatan dalam "serangan bersenjata yang gagal.""Pemerintah Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Venezuela dalam beberapa hari terakhir," Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan pada pengarahan berita.Departemen Luar Negeri AS juga menyangkal peran AS dalam serangan itu, tanpa memberikan komentar segera tentang penangkapan tersebut.Washington secara terbuka menyerukan pemecatan Maduro, meningkatkan tekanan terhadap Caracas dalam beberapa bulan terakhir dengan mendakwa pemimpin sayap kiri itu sebagai "penyelundup narkotika" dan menawarkan "hadiah" 15 juta dolar untuk penangkapannya.Washington juga telah menjatuhkan sanksi keras terhadap Venezuela.Tokoh oposisi Juan Guaido, yang didukung oleh AS, menyatakan dirinya "presiden sementara" Venezuela pada Januari tahun lalu dan kemudian melancarkan kudeta yang gagal dengan bantuan dari sejumlah kecil tentara jahat. Ada juga upaya membunuh Maduro dengan drone pada tahun 2018.[IT/r]