Relawan Kushner Menyimpan Daftar 'VIP' untuk Persediaan Medis

Jared Kushner at a White House briefing on the response to the COVID-19.jpg

IslamTimes - Relawan yang membantu mengawasi gugus tugas rantai pasokan administrasi Trump untuk virus corona diberitahu untuk memprioritaskan sekutu politik dan rekan Presiden Donald Trump, sebuah laporan baru menunjukkan.

Gugus tugas yang dipimpin oleh menantu Trump dan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan diawasi oleh mantan ajudan ke Ivanka Trump terdiri dari sukarelawan dengan sedikit atau tanpa pengalaman dengan prosedur pengadaan pemerintah atau peralatan medis, The New York Times melaporkan.Mengutip dokumen dan email, The Times mengatakan para relawan diinstruksikan untuk memprioritaskan arahan peralatan pelindung dari orang-orang yang dilacak pada spreadsheet yang disebut "Memperbarui V.I.P.."Anggota Kongres, aktivis konservatif Charlie Kirk dan Tana Goertz, mantan kontestan "Apprentice" dan pengganti Trump termasuk di antara yang termasuk dalam daftar, menurut laporan itu.Wartawan konservatif yang ramah di Gedung Putih seperti pembawa acara "Fox & Friends" Brian Kilmeade dan pembawa acara Fox News Channel, Jeanine Pirro, juga ada dalam daftar.Pirro berulang kali melobi administrasi Trump untuk rumah sakit New York tertentu untuk mendapatkan sejumlah besar masker, menurut satu sumber.Sementara itu, sebagian besar petunjuk, baik yang dikumpulkan dari daftar VIP dan sumber lainnya, tidak membuahkan hasil, menurut sebuah memo whistleblower yang ditulis oleh seorang sukarelawan dan diperoleh oleh The Times."Sifat dan skala tanggapannya tampak sangat tidak memadai," kata sukarelawan itu kepada The Times dengan syarat anonimitas. "Itu adalah siklus kekacauan birokrasi."Sementara beberapa pejabat pemerintah telah menyatakan kekhawatirannya atas kehadiran sukarelawan yang tidak berpengalaman, Kushner memuji mereka dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan "Para sukarelawan ini adalah patriot sejati."Banyak dari mereka yang tidak cocok dengan tugas yang ditugaskan, termasuk mereka yang tugasnya adalah mengamankan alat pelindung diri (APD) untuk rumah sakit di seluruh negeri, menurut pengaduan yang diajukan bulan lalu dengan Komite Pengawasan DPR.Enam pejabat administrasi, banyak dari mereka berbicara dengan syarat anonim, mengkonfirmasi elemen-elemen kunci dari pengaduan tersebut, yang diperoleh The Washington Post dan diajukan oleh seorang sukarelawan yang sejak itu meninggalkan kelompok itu.“Warga Amerika menghadapi krisis proporsi yang tragis dan ada kebutuhan mendesak untuk tanggapan yang efektif, efisien dan berani,” bunyi keluhan itu, yang dikirim ke komite pada 8 April. “Dari beberapa minggu saya sebagai sukarelawan, saya percaya kita gagal. Saya menulis untuk mengingatkan perwakilan saya tentang tantangan-tantangan ini dan meminta mereka melakukan segala yang mungkin untuk membantu pekerja layanan kesehatan garis depan dan warga Amerika lainnya yang membutuhkan.”[IT/r]