Menteri Kesehatan Inggris: Tidak Ada Bukti bahwa Covid-19 adalah Buatan Manusia

IslamTimes - Menteri kesehatan Inggris mengatakan tidak ada akar yang mendukung dugaan asal epidemi Covid-19 adalah buatan manusia, karena teori yang tidak berdasar terus diuji di sisi lain Atlantik.

"Kami telah melihat ini dan kami tidak memiliki bukti bahwa ini adalah coronavirus buatan manusia," kata Matt Hancock pada hari Rabu (6/5). Pernyataan itu muncul ketika dia ditekan untuk memberikan pandangannya pada pemerintah AS yang menuduh bahwa virus corona baru berasal dari laboratorium China.Kami belum melihat bukti adanya tautan, tidak ada yang saya lihat yang mengkonfirmasi tuduhan itu.Beberapa hari yang lalu, Presiden AS Donald Trump menjadi berita utama dengan mengatakan dia telah melihat bukti yang mendukung teori ini. “Kami memiliki orang-orang yang melihatnya dengan sangat, sangat kuat. Orang-orang ilmiah, orang-orang intelijen, dan lainnya," katanya pada saat itu, menambahkan:"Kami akan memiliki jawaban yang sangat bagus pada akhirnya."Hancock, sementara itu, menolak untuk mengatakan apakah AS telah berbagi informasi dengan sekutu terdekatnya. Menteri hanya mencatat bahwa presiden Amerika "mengucapkan komentarnya dengan sangat hati-hati."