China: Masalah Coronavirus Harus Diserahkan kepada Para Ilmuwan, “Bukan Politisi yang Berbohong”

Hua Chunying, Chinese Foreign Ministry Spokeswoman.jpg

IslamTimes - China pada hari Rabu (6/5) mereapon Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo atas klaimnya bahwa virus korona berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan, mengatakan dia “tidak memiliki bukti”.

Pompeo mengatakan pada hari Minggu bahwa ada "bukti besar" untuk menunjukkan bahwa virus corona baru berasal dari laboratorium China."Saya pikir masalah ini harus diserahkan kepada ilmuwan dan profesional medis, dan bukan politisi yang berbohong untuk tujuan politik domestik mereka sendiri," kata juru bicara kementerian luar negeri Hua Chunying pada konferensi pers reguler.“Tuan Pompeo berulang kali berbicara tetapi dia tidak bisa memberikan bukti. Bagaimana dia bisa? Karena dia tidak punya," katanya.Sebagian besar ilmuwan percaya virus baru itu melonjak dari hewan ke manusia, dengan kecurigaan di sekitar pasar di Wuhan yang menjual satwa liar untuk daging.Presiden AS Donald Trump semakin kritis terhadap manajemen wabah China, mengatakan pekan lalu dia telah melihat bukti yang menghubungkan virus ke laboratorium Wuhan dan mengancam tarif perdagangan baru terhadap Beijing.Amerika Serikat adalah negara yang paling terpukul di dunia, dengan lebih dari 70.000 kematian.Beijing menuduh AS berusaha mengalihkan perhatian dari penanganan domestiknya terhadap wabah itu."Kami mendesak AS untuk berhenti ... mengalihkan fokus ke China," kata Hua.“Dia harus menangani urusan domestiknya dengan benar terlebih dahulu. Yang paling penting sekarang adalah mengendalikan penyebaran pandemi domestik AS dan memikirkan cara-cara untuk menyelamatkan hidup."[IT/r]