Rouhani Mendesak UE Untuk Menekan Israel Untuk Menghentikan Serangan Lebih Lanjut Terhadap Suriah

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Republik Islam Iran mengharapkan Eropa untuk menekan rezim Zionis dan tidak mengizinkannya untuk melanjutkan serangan terhadap Suriah.Rouhani membuat pernyataan dalam percakapan telepon dengan Presiden Austria Alexander Van der Bellen pada hari Rabu.Kedua presiden juga menyebut sanksi AS sebagai rintangan di depan untuk memenuhi persyaratan medis dan farmasi dan mengumumkan oposisi mereka terhadap kelanjutan dari sanksi tersebut.Meskipun kondisi sulit saat ini untuk memerangi virus corona (COVID-19), Amerika Serikat terus menempatkan hambatan di depan jalur Iran dalam memenuhi kebutuhan farmasi dan medisnya, Rouhani mengatakan, “pemerintah AS bahkan sangat menentang Iran untuk pinjamannya. permintaan dari Dana Moneter Internasional [IMF] untuk memerangi pandemi. "Beralih ke kesepakatan nuklir Iran, yang dikenal sebagai JCPOA, Presiden Rouhani mengatakan, "dalam situasi saat ini, kami percaya bahwa Uni Eropa harus mengambil langkah-langkah yang lebih serius dan praktis sehubungan dengan komitmennya terhadap isu-isu internasional dan JCPOA."Dalam situasi saat ini wabah virus corona baru di arena global, semua upaya harus difokuskan pada pencabutan sanksi, menyelesaikan perbedaan dan mencekik penyebaran perang dan konflik, ungkapnya, menambahkan, “Iran hanya menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan Eropa diperkirakan akan memberi tekanan pada rezim Zionis dan tidak membiarkannya melanjutkan serangannya ke Suriah dan Libanon serta pengepungan Jalur Gaza pada kondisi pandemi global coronavirus saat ini. "Sementara itu, Presiden Austria Alexander Van der Bellen menekankan minat negaranya untuk memperluas kerja sama dengan Republik Islam Iran dan mengatakan, "Austria siap untuk berbagi pengalamannya dengan Republik Islam Iran dalam perang melawan virus corona."Austria dan Uni Eropa menentang sanksi sepihak AS yang dijatuhkan terhadap Iran dan akan melanjutkan kerja sama mereka dengan Teheran meskipun ada sanksi AS, ia menekankan.Langkah yang diambil oleh pemerintah AS atas JCPOA bertentangan dengan perjanjian internasional, ungkapnya, menambahkan, "kami mencoba untuk memperbaiki hubungan antara Iran dan Uni Eropa tanpa dipengaruhi oleh Amerika Serikat."Kedua presiden juga menekankan perlunya memperkuat mekanisme perdagangan UE dengan Iran yang berjudul "INSTEX".(IT/TGM)