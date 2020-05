Pompeo Bertengkar dengan Wartawan atas Klaim Laboratorium Wuhan

Mike Pompeo during a media briefing at the State Department in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah membela klaim bahwa ada bukti yang menunjukkan covid-19 berasal dari laboratorium di provinsi Wuhan di China.

Pompeo mendorong teori konspirasi bahwa pandemi coronavirus diciptakan di laboratorium China dalam konferensi pers yang agresif hari Rabu (6/5).Menanggapi pertanyaan oleh seorang reporter terhadap intelijen tentang asal-usul virus, mantan kepala CIA berkata, "Biarkan saya, biarkan saya letakkan saja di tempat tidur. Upaya Anda untuk mencoba dan menemukan - hanya akan menghabiskan seluruh hidup Anda mencoba untuk mendorong irisan kecil antara pejabat senior Amerika ... itu kesalahan. "Menteri Luar Negeri AS mengklaim itu terpusat pada seorang ilmuwan yang diduga memaparkan di Institut Virologi Wuhan di China.Dia juga mengatakan hari Minggu bahwa ada "bukti besar" untuk tuduhan itu."Saya tidak yakin apa itu tentang tata bahasa yang tidak bisa kamu dapatkan," kata Pompeo. “Kami tidak memiliki kepastian dan ada bukti signifikan bahwa ini berasal dari laboratorium. Kedua pernyataan itu bisa benar. Saya sudah membuat keduanya. Pejabat administrasi itu telah membuatnya. Semuanya benar."Presiden AS Donald Trump menyarankan dalam sebuah tweet pada hari sebelumnya bahwa gugus tugas coronavirus Gedung Putih tidak akan dibubarkan."Satuan Tugas KoronaVirus Gedung Putih, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence, telah melakukan pekerjaan yang fantastis untuk menyatukan sumber daya yang sangat kompleks yang telah menetapkan standar tinggi bagi orang lain untuk diikuti di masa depan," tulis tweet Trump Rabu (6/5) pagi.Data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menunjukkan bahwa Amerika Serikat dapat melihat hingga 3.000 kematian per hari selama pandemi covid-19 pada 1 Juni.[IT/r]