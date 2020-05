Friedman: AS Siap Mengakui 'Kedaulatan Israel' di Tepi Barat

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu talks to US Ambassador David Friedman.jpg

IslamTimes - Duta Besar AS untuk Zionis Israel David Friedman mengatakan Washington siap untuk mengakui kedaulatan rezim Tel Aviv di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki, termasuk Lembah Jordan, ketika pihak berwenang AS berupaya menerapkan apa yang disebut sebagai kesepakatan abad ini oleh Presiden Donald Trump.

"Kami tidak mendeklarasikan kedaulatan, tetapi lebih kepada Zionis Israel, dan kemudian kami siap untuk mengakuinya," kata Friedman dalam wawancara eksklusif dengan harian Zionis Israel Hayom yang diterbitkan pada hari Rabu (6/5).Dia menambahkan bahwa beberapa proses harus diselesaikan sebelum langkah ini, mengatakan jadwal untuk itu terutama tergantung pada Zionis Israel.Lebih lanjut Friedman menegaskan bahwa AS akan mengakui penerapan hukum Zionis Israel di wilayah Tepi Barat setelah serangkaian langkah, termasuk penyelesaian pemetaan dan penghentian pembangunan permukiman Israel di Area C Tepi Barat, yang tidak termasuk dalam aneksasi, telah diambil, dan ketika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu setuju untuk bernegosiasi dengan Palestina sesuai dengan yang tercantum dalam rencana Trump.Pernyataan diplomat AS itu mendapat tanggapan dari Otoritas Palestina.Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak kata-kata Friedman sebagai "tidak dapat diterima.""Zionis Israel tidak memiliki hak untuk mencaplok bagian mana pun dari Tepi Barat, AS juga tidak diizinkan untuk mengakui kedaulatan Zionis Israel atas bagian-bagian seperti itu, yaitu Lembah Jordan. Setiap langkah Zionis Israel semacam itu akan menjadi tidak sah karena melanggar hukum dan resolusi internasional,” kata Nabil Abu Rudeineh.Dia menekankan bahwa Palestina akan menggagalkan semua plot jahat dan tidak akan membiarkan aneksasi seperti itu dilanjutkan, menyatakan administrasi Trump dan rezim Zionis Israel bertanggung jawab atas dampak negatif dari langkah tersebut.[IT/r]