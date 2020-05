Lavrov Mengungkapkan Persatuan Rusia Dengan Iran Terhadap Sanksi AS Yang Tidak Manusiawi

IslamTimes- "Kami selalu meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi-sanksi ini dan tidak mencegah perang skala penuh melawan infeksi coronavirus," tambahnya.

Dalam sebuah surat kepada timpalannya dari Iran Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengumumkan persatuan negaranya dengan Iran melawan sanksi-sanksi anti-Iran AS yang kejam dan tidak manusiawi.Dia awalnya mengucapkan selamat kepada Zarif atas masuknya ke bulan Ramadhan, menyuarakan dukungan Rusia untuk Iran di bawah sanksi AS dan pandemi coronavirus."Rusia secara konsisten mengecam sifat ilegal sanksi AS sepihak terhadap Iran," tulis Lavrov."Kami selalu meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi-sanksi ini dan tidak mencegah perang skala penuh melawan infeksi coronavirus," tambahnya."Kami juga meminta negara-negara Eropa untuk tidak dipengaruhi oleh intimidasi dan ancaman Washington dan untuk terus berinteraksi dengan mitra Iran mereka."Menlu Rusia mencatat bahwa negaranya membahas keprihatinan Iran secara internasional dengan mitranya, khususnya di bawah kerangka BRICS.Dia meyakinkan bahwa Rusia akan melanjutkan hubungan habis-habisannya serta proyek-proyek ekonomi besar bersama dengan Iran di masa depan.Lavrov telah berulang kali menggambarkan kelanjutan sanksi AS terhadap negara-negara lain sebagai tindakan tidak manusiawi dan ilegal di tengah pandemi coronavirus.(IT/TGM)