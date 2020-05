Krisis Minyak Dan Virus Vorona Berdampak Negatif Pada Putra Mahkota Saudi

IslamTimes- Namun, mahkota muda, yang muncul sebagai pewaris takhta Saudi pada 2017 dengan janji reformasi ekonomi dan sosial, tampaknya paling menderita dari krisis ini.

Pandemi virus corona ditambah dengan penurunan dramatis dalam harga minyak sangat mempengaruhi kepemimpinan Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS), sebuah analisis baru menunjukkan.Analisis dari think tank yang berbasis di AS The Soufan Center menunjukkan bahwa implikasi dari keadaan saat ini "mengerikan" bagi stabilitas di Arab Saudi ketika resesi muncul di sana.Namun, mahkota muda, yang muncul sebagai pewaris takhta Saudi pada 2017 dengan janji reformasi ekonomi dan sosial, tampaknya paling menderita dari krisis ini.Putra Raja Salman yang sedang sakit, Mohammed bin Salman telah memiliki hubungan dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan mendapat manfaat dari ikatan itu, memanfaatkan posisinya untuk menggantikan saingan dalam keluarga besar kerajaan."Dia bisa mengalahkan manuver orang-orang di Kerajaan. Itu satu hal ketika kamu dibanjiri dengan uang tunai," kata Colin Clarke, seorang peneliti senior di Soufan dan penulis analisis.Namun, situasinya telah berubah baru-baru ini setelah angka yang dikeluarkan oleh pejabat keuangan Saudi pekan lalu menunjukkan defisit $ 9 miliar pada kuartal pertama tahun ini karena menanggapi pandemi, dan Moody's menurunkan peringkat kreditnya menjadi negatif.(IT/TGM)