China Kecam AS Yang Menuduh Cina Bersalah Atas Terciptanya Coronavirus

IslamTimes- "Kami mendesak pihak AS untuk berhenti mengalihkan kesalahan ke China dan beralih ke fakta," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada konferensi pers pada hari Kamis.

China telah mengecam Amerika Serikat karena berusaha mengalihkan kesalahan atas penyakit COVID-19 setelah Presiden Donald Trump mengklaim bahwa pandemi global adalah "serangan" yang lebih buruk dibandingkan dengan Pearl Harbor atau serangan 11 September 2001."Kami mendesak pihak AS untuk berhenti mengalihkan kesalahan ke China dan beralih ke fakta," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada konferensi pers pada hari Kamis.Komentarnya datang hanya sehari setelah Trump mengatakan bahwa coronavirus baru "benar-benar serangan terburuk yang pernah terjadi pada AS" dan itu bahkan "lebih buruk daripada Pearl Harbor" dan "World Trade Center."Trump lebih lanjut mengatakan pandemi COVID-19 "seharusnya tidak pernah terjadi" dan bahwa itu bisa "dihentikan pada sumbernya ... di Cina", menuduh Beijing salah urus dalam menangani penyakit ini.Dia merujuk pada serangan udara Jepang di pangkalan angkatan laut Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Desember 1941, yang pada akhirnya menarik AS ke dalam Perang Dunia II, dan juga empat serangan terkoordinasi di tanah AS yang menewaskan hampir 3.000 orang pada 11 September 2001.(IT/TGM)