Kementerian Luar Negeri Iran: AS Tidak Dalam Posisi Untuk Berbicara Masalah JCPOA 

Kementerian Luar Negeri Iran mengingatkan dunia akan kebiasaan para pejabat Amerika yang sering melanggar janji dan melanggar perjanjian.Pada peringatan kedua penarikan AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Kementerian Luar Negeri berbagi pos di akun Twitternya tentang kesepakatan itu."Amerika Serikat membenci JCPOA, telah menarik diri dari dan melanggar kesepakatan sambil menghukum semua yang berkomitmen untuk JCPOA," tulis Kementerian Luar Negeri Iran."AS tidak dalam posisi untuk mengangkat masalah tentang kesepakatan itu," tambahnya sambil juga memposting gambar yang menunjukkan delapan contoh AS melanggar komitmennya.Pernyataan itu muncul ketika AS telah memulai upaya untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir Oktober ini. Washington telah mengumumkan akan menggunakan semua kemampuannya di Dewan Keamanan PBB untuk mencapai tujuannya. Namun, resolusi seperti itu diyakini akan diveto oleh Rusia dan Cina. Sebagai pendekatan kedua, Washington kemudian akan mencoba untuk berpendapat bahwa itu adalah peserta JCPOA sehingga memicu mekanisme snapback yang akan mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran. Sementara Presiden AS Donald Trump menghentikan keikutsertaan negaranya dalam JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi sepihak terhadap Iran.(IT/TGM)