Hari Quds Internasional pada Tahun Pandemi

IslamTimes - Setiap tahun pada hari Jumat terakhir bulan suci Ramadhan, demonstrasi di seluruh dunia diadakan untuk memperingati perlawanan rakyat Palestina terhadap Zionis Israel dan perjuangan mereka untuk membebaskan wilayah milik mereka yang telah diduduki oleh Zionis Israel selama beberapa dekade.

Jutaan demonstran pro-Palestina, termasuk Muslim dan non-Muslim, turun ke jalan untuk mengecam kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Demonstrasi Hari Quds tahun ini akan diadakan di seluruh dunia pada hari Jumat, 22 Mei.Hari Quds Internasional dipandang sebagai peninggalan mendiang pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini, yang dihormati sebagai pemimpin spiritual oleh umat Islam di seluruh dunia. Kembali pada tahun 1979, tak lama setelah memimpin revolusi Islam yang menggulingkan Shah Iran yang didukung AS, Ayatollah Khomeini menyebut Jumat terakhir bulan puasa Ramadhan sebagai Hari Quds.Acara tahunan ini dilihat sebagai kesempatan bagi orang-orang yang mencari kebebasan di seluruh dunia, tanpa memandang keyakinan, untuk menyuarakan dukungan mereka bagi perjuangan Palestina dan melampiaskan kemarahan mereka terhadap rezim Apartheid Zionis Israel, yang telah menduduki wilayah Palestina sejak 1967.Jutaan orang di Iran dan negara-negara Muslim dan non-Muslim lainnya di seluruh dunia mengadakan aksi solidaritas dengan orang-orang Palestina. Hari Quds jauh dari acara keagamaan Islam kasual. Memang, ini adalah acara hak asasi manusia yang terbuka baik bagi Muslim maupun non-Muslim.Sentimen anti-Israel telah mendapatkan lahan secara teratur setelah serangan Tel Aviv di Jalur Gaza yang terkepung yang telah menewaskan ribuan orang, banyak dari mereka wanita dan anak-anak, sejak 2009.Serangan-serangan itu diluncurkan di tengah tanggapan bisu dari apa yang disebut komunitas internasional yang dipelopori oleh AS - sekutu setia Zionis Israel. Namun, mereka meningkatkan kesadaran global akan kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Tel Aviv sekarang menghadapi tuduhan kejahatan perang atas serangan militernya terhadap kantong miskin yang telah berada di bawah pengepungan Zionis Israel yang melumpuhkan sejak 2007.Rezim Zionis Israel telah menghadapi isolasi yang semakin meningkat di antara negara-negara di seluruh dunia. Sebuah gerakan global yang disebut Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) adalah salah satu kampanye populer yang diluncurkan terhadap Zionis Israel dalam upaya untuk memaksa rezim untuk mematuhi hukum internasional dan hak-hak Palestina.Diprakarsai oleh kelompok-kelompok non-pemerintah Palestina pada tahun 2005, gerakan ini telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Banyak universitas, serikat pekerja dan organisasi serta kelompok-kelompok hak asasi manusia di Eropa dan Amerika Utara telah bergabung dalam kampanye ini.BDS serupa dengan boikot sebelumnya di Afrika Selatan selama era apartheid dan bertujuan menumpuk tekanan ekonomi pada Zionis Israel dengan memboikot produk dan perusahaan Israel.BDS diperkirakan menelan biaya ekonomi Israel $ 1,4 miliar per tahun. Diperkirakan biaya ekonomi Israel $ 47 miliar selama satu dekade.[IT/r]