Iran Mengecam AS 'Tidak Dalam Posisi' untuk Membahas Masalah Kesepakatan Nuklir

Iranian Foreign Ministry in Tehran -.jpg

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Amerika Serikat yang keluar dari kesepakatan nuklir 2015 antara Tehran dan kekuatan dunia pada tahun 2018 sama sekali tidak dalam posisi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kesepakatan internasional, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).

"Amerika Serikat membenci JCPOA dan telah meninggalkannya," kata kementerian itu dalam sebuah tweet pada hari Kamis (7/5) pada hari peringatan penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015.Dia menambahkan bahwa Washington terus melanggar perjanjian dan menghukum mereka yang tetap berkomitmen untuk itu."AS tidak dalam posisi untuk mengangkat dan menangani masalah yang terkait dengan JCPOA dengan cara apa pun," kementerian menekankan, sesuai dengan kantor berita Tasnim.Washington memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada Mei 2018 setelah secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 (juga dikenal sebagai JCPOA) antara Tehran dan kekuatan dunia yang telah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengumumkan bahwa Washington sedang mempersiapkan argumen hukum bahwa AS akan tetap menjadi peserta JCPOA - yang sudah ditinggalkan oleh presiden AS - sebagai bagian dari strategi rumit untuk menekan Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Tehran.Menurut rencana Pompeo, yang pasti akan ditentang oleh banyak sekutu Eropa Washington, AS akan, pada dasarnya, mengklaimnya secara hukum tetap menjadi "negara peserta" dalam perjanjian nuklir hanya untuk tujuan menerapkan "snapback" yang akan mengembalikan Sanksi PBB terhadap Iran yang ada sebelum perjanjian nuklir.[IT/r]