Pyongyang Mengecam Latihan Militer Korea Selatan sebagai ‘Provokasi Militer Sembrono’

IslamTimes - Korea Utara mengecam Korea Selatan atas latihan militer "provokatif" baru-baru ini, sementara pemimpin Kim Jong-un mengirimkan pesan ucapan selamat kepada presiden China atas keberhasilannya dalam pertempuran melawan pandemi virus coronavirus.

Perwakilan militer Korea Utara mengatakan pada hari Jumat (8/5) bahwa permainan perang Seoul, yang dilakukan pada hari Rabu (6/5), adalah "provokasi serius" yang menuntut tanggapan yang sesuai dari Pyongyang, menurut sebuah pernyataan yang dibawa oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA)."Latihan baru-baru ini berfungsi sebagai kesempatan yang membangkitkan kita sekali lagi pada kenyataan bahwa musuh tetap musuh sepanjang waktu," katanya."Langkah gegabah para penghasut perang militer di sisi selatan adalah puncak dari konfrontasi militer yang akan membuat lidah mereka terikat bahkan oleh tuan mereka," tambahnya.Dikatakan bahwa hubungan itu "sekarang akan kembali ke titik awal sebelum pertemuan puncak utara-selatan pada 2018."Korea Utara telah terlibat dalam diplomasi dengan Korea Selatan sejak 2018. Penyesuaian kembali antara rival lama menyebabkan diplomasi antara Washington dan Pyongyang, dengan Seoul bertindak sebagai broker.Pyongyang menuduh Seoul gagal melakukan perjanjian yang dicapai antara kedua Korea dan merusak hubungan dengan bergantung dengan Amerika Serikat dalam menyelesaikan masalah antar-Korea.Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Kim telah berjanji untuk bekerja menuju perdamaian dan denuklirisasi Semenanjung Korea.Namun, Utara dan Selatan terlibat dalam gelombang ketegangan baru setelah baku tembak di perbatasan pada hari Minggu.Pyongyang memulai diplomasi dengan AS juga pada tahun 2018. Namun negosiasi telah terhenti sejak runtuhnya pertemuan puncak kedua antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Februari lalu di Vietnam - di mana Trump menolak untuk menerima proposal untuk tindakan bilateral dan meninggalkannya pembicaraan.Dalam pidato Tahun Baru-nya tahun ini, Kim membatalkan larangan dua tahun untuk uji coba rudal balistik nuklir dan antarbenua (ICBM) - yang sebelumnya disepakati dalam pembicaraan dengan AS.Dia membuat keputusan setelah berbulan-bulan menyeruan pada Washington berulang kali untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan pada negaranya atas program rudal dan nuklir.Sebuah think tank yang berbasis di Washington mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Selasa bahwa Korea Utara memiliki fasilitas yang cukup besar untuk "operasi rudal balistiknya."Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) mengatakan fasilitas itu, bersama dengan struktur bawah tanah yang dibangun di dekatnya, memiliki kapasitas untuk mengakomodasi rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesar di Korea Utara.Dalam perkembangan terpisah, KCNA mengatakan Kim telah mengirim pesan verbal kepada presiden China Xi Jinping.Pemimpin Korea Utara, "dalam pesannya menyampaikan salam hangatnya kepada Xi Jinping dan memberi selamat kepadanya, sangat menghargai bahwa dia mengambil kesempatan untuk menang dalam perang melawan epidemi yang belum pernah terjadi sebelumnya," tambahnya.Kim berharap kesehatan Xi yang baik menambahkan bahwa hubungan antara Pyongyang dan Beijing “terkonsolidasi dengan kuat”.[IT/r]