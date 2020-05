China dan AS Berkomitmen untuk Menerapkan Kesepakatan Dagang Meskipun Ada Masalah Virus

AS dan China.jpg

IslamTimes - Perwakilan perdagangan China dan AS pada hari Jumat (8/5) sepakat untuk "menciptakan kondisi yang menguntungkan" untuk perjanjian perdagangan fase pertama yang ditandatangani pada Januari, kata pejabat Beijing, meskipun ada ketegangan baru-baru ini terkait pandemi coronavirus.

Wakil Perdana Menteri Liu He, yang memimpin negosiasi Beijing, mengadakan pembicaraan di pagi hari dengan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin, menurut pemberitahuan dari Kementerian Perdagangan."Kedua belah pihak mengatakan mereka harus memperkuat kerja sama ekonomi makro dan kesehatan masyarakat, berusaha untuk menciptakan suasana dan kondisi yang menguntungkan untuk pelaksanaan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase satu AS-China, mempromosikan hasil positif," kata pemberitahuan itu.Negara-negara juga telah sepakat untuk menjaga komunikasi dan koordinasi.Pertukaran terjadi setelah kedua negara memperdagangkan duri atas virus mematikan itu.Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengancam tarif baru terhadap China setelah mengklaim ada bukti yang mengaitkan COVID-19 dengan laboratorium keamanan tingkat tinggi di kota Wuhan, China tengah, tempat patogen pertama kali muncul akhir tahun lalu. China membantah klaim itu.Pada bulan Januari, Beijing setuju untuk mengimpor tambahan $ 200 miliar dalam produk-produk AS selama dua tahun, di atas level yang dibeli pada tahun 2017, menandai gencatan senjata dalam perang perdagangan yang telah memalu ekonomi global selama hampir dua tahun.Tetapi analis mempertanyakan apakah China akan dapat memenuhi komitmen ambisius setelah wabah virus membawa aktivitas bisnis hampir berhenti awal tahun ini.[IT/r]