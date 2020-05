Juru Bicara Iran Mendesak AS untuk Mengakhiri Unilateralisme

Abbas Mousavi, spokesman for Iran's Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam presiden AS karena mengabaikan perjanjian internasional, menekankan bahwa Washington harus mengakhiri kebijakan unilateralismenya.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat (8/5), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi menyoroti sifat tidak bertanggung jawab pemerintah AS yang telah membatalkan perjanjian nuklir Iran 2015, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan banyak perjanjian internasional lainnya.“JCPOA bukanlah yang pertama maupun terakhir dari pencapaian multilateral yang ditarik Trump. Rezim AS telah berusaha untuk mengamankan kepentingan jangka pendeknya dengan mengorbankan kemakmuran jangka panjang negara-negara itu,” katanya."Rezim harus mengakhiri unilateralismenya yang hina," juru bicara Iran menggarisbawahi.Mousavi telah mengakhiri pesannya dengan tagar “Never Trust Irresponsible US”.Iran dan Grup 5 + 1 (Rusia, China, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman) pada 14 Juli 2015, mencapai kesimpulan atas teks JCPOA.Kesepakatan itu mulai berlaku pada Januari 2016 dan seharusnya menghentikan semua sanksi terkait nuklir terhadap Iran secara bersamaan, tetapi implementasinya terhambat oleh kebijakan AS dan penarikan akhirnya dari kesepakatan.Pada 8 Mei 2018, Presiden AS Donald Trump menarik negaranya keluar dari perjanjian nuklir dan mengintensifkan sanksi terhadap Iran.[IT/r]