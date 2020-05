Global Times: Cina Harusnya Melipat-gandakan Nuklir Arsenal untuk Mencegah ‘Penghasut Perang` AS

DF-5B intercontinental ballistic missiles in Beijing.jpg

IslamTimes - China harus secara drastis meningkatkan persediaan hulu ledak nuklirnya untuk mencegah Amerika Serikat mengejar ambisi strategisnya di luar negeri, editor Global Times mendesak.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh makalahnya sendiri, Hu Xijin mengatakan China adalah "negara cinta damai" yang berjanji untuk tidak pernah menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir. Dia berpendapat, bagaimanapun, bahwa Beijing harus memperbanyak jumlah hulu ledak nuklirnya menjadi 1.000 untuk menciptakan pencegah yang kuat guna "membendung sikap elit AS terhadap China." Kekuatan Asia saat ini memiliki sekitar 300 senjata nuklir.Dia mengatakan bahwa memperkuat kemampuan nuklir China akan membuat Amerika Serikat "semakin tidak rasional" dalam jangka panjang.Beberapa orang mungkin memanggil saya 'penghasut perang' karena saya ingin negara ini memiliki lebih banyak hulu ledak nuklir. Mereka sudah seharusnya memberikan label ini kepada politisi AS yang secara terbuka memusuhi China.Editor Global Times menekankan dia akan lebih memilih "hidup berdampingan secara damai" antara China dan AS, tetapi mengamati bahwa Washington "hanya percaya pada kekuatan." China tidak mungkin "memohon" untuk diperlakukan setara di panggung dunia, katanya.Komentar Xijin datang hanya sehari setelah Presiden AS Donald Trump melakukan kesepakatan untuk "kontrol senjata yang efektif" antara Washington, Beijing dan Moskow, selama kontak telepon dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin.[IT/r]