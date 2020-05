Maduro: Trump ‘Sendiri Memerintahkan’ Serbuan Laut ke Venezuela

US President Donald Trump speaks to the media as in Andrews Air Force Base, Maryland.jpg

IslamTimes - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan ada bukti timpalannya dari Amerika Donald Trump "secara pribadi" memerintahkan serangan militer baru-baru ini di negara Amerika Latin itu, dengan alasan bahwa Washington dengan cepat memutus hubungan yang tersisa dengan Caracas sesudahnya.

Maduro membuat komentar dalam sebuah wawancara dengan outlet berita Uruguay pada Kamis (7/5) malam, mengatakan bukti akan segera mengungkapkan bahwa presiden AS sendiri berada di belakang "operasi rahasia" akhir pekan lalu, di mana dua kontraktor keamanan AS ditangkap dan delapan penduduk setempat yang bersenjata tewas.Maduro juga menegaskan bahwa Duta Besar James Story yang baru diangkat - duta resmi AS pertama ke Venezuela dalam 10 tahun terakhir - dan pejabat senior Amerika lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang harus disalahkan atas serangan tentara bayaran yang gagal tersebut."James Story memiliki kaki, tangan, dan seluruh tubuhnya dalam serangan bersenjata ini," kata presiden Venezuela itu, seraya menambahkan bahwa dokumen rahasia akan segera dirilis untuk membuktikan keterlibatan mereka.Maduro melanjutkan dengan mengatakan bahwa selalu ada saluran komunikasi antara Caracas dan Washington, bahkan ketika hubungan bilateral mencapai titik terendahnya, bagaimanapun, pemerintah AS telah "diam" sejak upaya serangan yang gagal akhir pekan lalu."Mereka tidak menjawab WhatsApp, telepon, mereka diam," katanya. “Kami memiliki tiga saluran komunikasi dengan tiga pejabat dari pemerintahan Trump; kami telah mengirim pesan kepada mereka tetapi tidak mendapat jawaban. ”Maduro menekankan bahwa tidak mungkin bahwa setelah 48 jam, Washington menolak untuk berbagi informasi tentang serangan tentara bayaran, yang diarahkan oleh AS terhadap Venezuela.Trump sejauh ini memberikan beberapa komentar tentang serangan laut yang gagal, mengatakan dalam briefing kepada wartawan di Gedung Putih bahwa pemerintahannya menyadari situasi, tetapi menyatakan "itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah kita."Sebelum fajar pada hari Minggu, sekelompok tentara bayaran yang didukung AS mencoba menyusup ke negara bagian utara La Guaira di atas kapal, tetapi pemerintah Venezuela menggagalkan serangan itu - yang diluncurkan dari Kolombia - menewaskan delapan orang bersenjata dan menangkap beberapa lainnya.[IT/r]