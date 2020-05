Laporan: AS Mendirikan Pangkalan Militer Baru di Dayr al-Zawr yang Kaya Minyak Suriah

US forces patrol the M4 highway between the Kurdish-majority city of Qamishli and Hasakeh in northeast Syria,.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat dilaporkan telah mendirikan pangkalan militer baru di provinsi timur Dayr al-Zawr yang kaya minyak Suriah setelah membawa bala bantuan ke negara Arab yang dilanda perang.

Apa yang disebut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengutip sumber yang dapat dipercaya mengatakan pada hari Jumat (8/4) bahwa pangkalan AS yang baru terletak di daerah Hari al-Zawr al-Jazrat.Kelompok pemantau yang berbasis di AS melaporkan bahwa lebih dari 300 truk, yang membawa amunisi, senjata, militer, dan pasokan logistik, telah memasuki Suriah selama beberapa hari terakhir dan sebagian besar truk itu menuju ke al-Jazrat.Lebih lanjut dikatakan bahwa pasukan AS memperluas pangkalan mereka di ladang minyak al-Omar di pedesaan timur Dayr Al-Zawr.Baru-baru ini, tambahnya, tentara Amerika dan pasukan koalisi pimpinan AS tiba di pangkalan itu.Washington menjalankan beberapa pangkalan militer di Suriah, terutama di wilayah utara dan timur tempat beroperasinya Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi.AS telah menjarah sumber daya alam Suriah dan bekerja sama dengan teroris Takfiri yang berjuang untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.[IT/r]