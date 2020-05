AS Blokir Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata Global Covid-19 atas Dukungannya bagi WHO

UN peacekeeper in southern Lebanon.JPG

IslamTimes - Pertikaian antara AS dan China membatalkan resolusi yang diusulkan PBB yang menyerukan gencatan senjata global selama pandemi Covid-19, setelah Beijing bersikeras pada dukungan untuk Organisasi Kesehatan Dunia dan Washington memveto itu.

Ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB pada prinsipnya setuju dengan seruan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk gencatan senjata global, yang dibuat pada 23 Maret, tetapi telah berselisih mengenai kata-kata resolusi sejak itu. China bersikeras untuk memasukkan dukungan untuk WHO dan peran badan tersebut dalam menangani pandemi, sementara AS menuntut penghapusan semua referensi ke WHO dan penyisipan bahasa tentang "transparansi" pada Covid-19, diplomat yang meminta anonimitas mengatakan kepada kantor berita. .Prancis dan Tunisia menyusun apa yang mereka "yakini sebagai bahasa kompromi" dan mengirim resolusi itu kepada anggota lain pada hari Kamis, kemudian AS menolaknya pada Jumat sore.Ada desas-desus di antara wartawan yang meliput PBB bahwa Sekretaris Negara Mike Pompeo secara pribadi campur tangan untuk memblokir resolusi.Pemerintahan Trump menuduh WHO melakukan kowtow ke China dan membantu Beijing “memberi informasi yang salah” kepada dunia tentang virus dan wabahnya, pertama kali terdaftar di kota Wuhan di China pada bulan Desember. Pompeo dan Presiden Donald Trump bahkan berpendapat bahwa virus itu mungkin secara tidak sengaja dilepaskan dari Institut Virologi Wuhan - sesuatu yang ditolak keras oleh pemerintah China - tanpa memberikan bukti apa pun untuk mendukungnya.Trump juga menuduh China membiarkan virus itu menyebar ke seluruh dunia, dan membantah data resmi yang menunjukkan kurang dari 84.000 kasus dan hanya di bawah 4.700 kematian di Cina.Sementara itu, AS telah mendaftarkan hampir 1,3 juta kasus dan lebih dari 77.000 kematian.Masih belum diketahui spesies hewan yang berevolusi yang berpotensi menginfeksi manusia, atau di mana lompatan itu terjadi dan bagaimana, ketika teori asli tentang penduduk Wuhan yang mengonsumsi daging kelelawar tercemar yang dibeli di "pasar basah" kota itu juga telah ditolak oleh pihak berwajib China.[IT/r]