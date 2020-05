Studi: 150.000 di AS Berisiko Meninggal Akibat Bunuh Diri atau Overdosis karena Pandemi Coronavirus

A body is transported to a funeral home in the Harlem neighborhood of New York City.jpg

IslamTimes - Sebanyak 150.000 orang Amerika bisa mati karena alkohol, overdosis obat dan bunuh diri sebagai akibat dari pandemi coronavirus, yang memperburuk epidemi yang berkembang dari “kematian putus asa” di negara itu, menurut sebuah analisis baru.

Penelitian yang dirilis Jumat (8/5) oleh Well Being Trust dan American Academy of Family Physicians, memperingatkan bahwa kegelisahan atas krisis pengangguran yang meningkat, kemerosotan ekonomi dan isolasi dapat secara signifikan meningkatkan apa yang disebut "kematian putus asa."Perkiraan kematian berkisar antara 27.644 jika ekonomi pulih dengan cepat, menjadi 154.037 jika pemulihan lambat."Kematian putus asa terkait dengan banyak faktor, seperti pengangguran, ketakutan dan kengerian, dan keterasingan," kata Benjamin Miller, kepala perancang strategi untuk Well Being Trust yang menulis penelitian ini."Sebelum pandemi COVID-19, sudah ada jumlah kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya (hampir 182.000 pada 2018). Kami ingin memperkirakan bagaimana pandemi ini akan mengubah jumlah itu bergerak maju," kata Miller.Penjualan alkohol telah meningkat sejak pesanan menginap di rumah diberlakukan. Laporan menunjukkan semakin banyak orang yang mencari pengobatan untuk masalah alkohol di wilayah di mana coronavirus paling parah terkena dampaknya."Kami melihat tanda-tanda yang sangat mengganggu di seluruh negara," kata Dr. Elinore McCance-Katz, asisten sekretaris di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan kepala Penyalahgunaan Zat dan Administrasi Kesehatan Mental. "Ada lebih banyak penyalahgunaan kekerasan, lebih banyak overdosis, lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian dan penganiayaan anak-anak."Laporan baru mendesak pendekatan yang kuat dari pejabat dan lembaga lokal, negara bagian dan federal untuk memastikan mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi dapat menemukan pekerjaan."Pengangguran selama Resesi Hebat dikaitkan dengan peningkatan kematian akibat bunuh diri dan kematian akibat overdosis obat," menurut penelitian.Pada hari Jumat (8/5), ada hampir 1.272.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di AS, dan lebih dari 76.000 kematian, yang hampir 26.144 berada di negara bagian New York, pusat pandemi di AS.Sekitar 134.000 orang di AS dapat meninggal karena COVID-19, lebih dari dua kali lipat perkiraan lima minggu yang lalu dari 72.000, menurut Institute for Health Metrics and Evaluation di Fakultas Kedokteran Universitas Washington.Pandemi virus korona memicu hilangnya pekerjaan bulanan AS paling curam sejak Depresi Hebat, data pemerintah menunjukkan pada hari Jumat."Ada tingkat ketidakberdayaan dengan ekonomi, dana pensiun, pengangguran dan berusaha untuk mendapatkan cek pengangguran," kata Doug Tieman, CEO Caron Treatment Center di Pennsylvania."Semuanya menyebabkan kecemasan, dan orang-orang merasa buruk dan kemudian tidak melihat cahaya di ujung terowongan."Pada hari Jumat, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa "semua pekerjaan akan kembali, dan mereka semua akan segera kembali." Tetapi para analis mengatakan itu bisa memakan waktu satu dekade bagi ekonomi AS untuk sepenuhnya pulih.[IT/r]