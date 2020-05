AS Meminta Korea Selatan untuk Membayar $ 1,3 Miliar untuk Kesepakatan Biaya Pertahanan

US and South Korea flags.jpg

IslamTimes - AS telah meminta Korea Selatan untuk membayar 1,3 miliar dolar AS setahun untuk perjanjian pembagian biaya pertahanan.

Kantor berita Yonhap mengutip seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Jumat (8/5) bahwa AS terus menagih perjanjian pembagian biaya pertahanan dengan Korea Selatan karena tidak ada pihak yang ingin melihat aliansi tersebut terkikis.Clarke Cooper, asisten menteri luar negeri untuk urusan politik-militer, mengatakan komunikasi tidak pernah berhenti antara pihak-pihak terkait, termasuk presiden kedua negara, diplomat top, dan negosiator top.Komentarnya bertentangan dengan pernyataan Presiden Donald Trump pada hari Kamis (7/5) bahwa Korea Selatan "telah setuju untuk membayar uang besar kepada kami" untuk penempatan pasukan Amerika di sana."Kami tentu mencari ruang yang bisa menerima untuk menutup Perjanjian Tindakan Khusus Korea dan Amerika Serikat," kata Cooper kepada wartawan dalam telekonferensi, merujuk pada kesepakatan pembagian biaya pertahanan. “Dan seperti yang saya katakan, komunikasi tidak pernah berhenti.”"Apa yang Anda miliki adalah faktor dan kondisi berbeda yang harus ditangani secara domestik di Seoul, dan kami tentu sadar akan hal itu," lanjutnya. "Tapi kami juga - pada akhirnya, tidak ada orang - Presiden Moon (Jae-in), Presiden Trump - tidak ada yang ingin melihat aliansi itu terkikis."Washington telah meminta Seoul untuk membayar 1,3 miliar dolar AS per tahun untuk menjaga 28.500 pasukan AS di Korea, kenaikan hampir 50 persen dari tahun lalu. Seoul menolak keras permintaan itu, dengan mengatakan penawaran terbaiknya meningkat 13 persen.[IT/r]