Anggota Dewan Publik Kementerian Pertahanan Rusia Igor Korotchenko mengatakan setelah penarikan AS dari JCPOA, yang merupakan kesalahan besar, AS sekarang dengan tangan kosong melawan Iran dan tidak dapat memperpanjang embargo senjata Iran.Dia mengatakan kepada IRNA bahwa sementara ada beberapa bulan ke pemilihan Presiden berikutnya di AS, Trump dan tim pendukungnya tidak dapat memperoleh prestasi baru melawan Iran."AS menarik diri dari JCPOA dan secara hukum tidak dapat merujuk pada pasal 10 dan 11 Resolusi PBB 2231 atau untuk mengaktifkan mekanisme pemicu," ungkapnya.Dia menyebut ketegasan AS dan langkah-langkah untuk memperpanjang embargo senjata Iran setelah Oktober 2020 sebagai jenis perilaku intimidasi.Korotchenko mencatat bahwa sejauh AS menerapkan pandangan unilateralisme dan perilaku intimidasi, tidak ada negara yang dapat memiliki kerja sama yang konstruktif dengannya."AS bukan mitra yang dapat diandalkan," tambahnya.Iran telah mengecam AS karena mencemooh hukum internasional melalui kebijakan hawkish-nya, seperti melanggar Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB. Negara itu merujuk pada penarikan AS dari JCPOA sebagai contoh "penghinaan sistematis" di zaman modern untuk hukum internasional yang memiliki multilateralisme yang terancam punah di seluruh dunia.Amerika Serikat secara sepihak dan ilegal meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan mulai memperkuat sanksi yang dicabut kesepakatan itu. Washington juga telah mengancam negara-negara lain untuk menjalankan langkah sanksi dan memutuskan hubungan dagang mereka dengan Republik Islam Iran.AS dan beberapa negara telah merusak kredibilitas badan dunia melalui penghinaan dan pelanggaran hukum internasional mereka, dan mengambil langkah-langkah tidak manusiawi seperti sanksi, yang membuat kebijakan luar negeri mereka menjadi kecanduan.(IT/TGM)