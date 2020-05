Venezuela Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk 3 Orang di AS atas Perannya dalam Plot yang Gagal

ID cards of former US special forces citizen Airan Berry, right, and Luke Denman, left, in Caracas, Venezuela.jpg

IslamTimes - Ketua jaksa Venezuela telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan Baret Hijau AS dan dua pemberontak yang tinggal di Amerika Serikat karena peran mereka dalam operasi yang ceroboh yang dimaksudkan untuk menggulingkan Presiden Nicolás Maduro dari kekuasaan di negara itu.

Tarek William Saab mengumumkan pada hari Jumat (8/5) bahwa Venezuela akan melakukan penangkapan terhadap Jordan Goudreau, seorang veteran Pasukan Khusus AS yang telah mengklaim bertanggung jawab atas tindakan subversif, serta Juan José Rendón dan Sergio Vergara, dua penasihat yang berbasis di AS untuk negara dengan pemimpin oposisi Juan Guaido yang disponsori Washington, AP melaporkan Sabtu (9/5)."Mereka hidup dalam impunitas, dalam ketenangan di sana," kata Saab, menambahkan bahwa Venezuela telah mengeluarkan 22 perintah penangkapan terkait dengan serangan, tetapi dia tidak menyebut Guaido sendiri.Selain itu, otoritas Venezuela bersikeras bahwa Washington berada di belakang operasi bersenjata, dengan Saab mengingatkan wartawan pada hari Jumat bahwa pemerintahan Trump sebelumnya menawarkan hadiah $ 15 juta untuk penangkapan Maduro, yang digarisbawahi membuka pintu untuk serangan tersebut."Itu memberi lampu hijau untuk serangan ke wilayah kami," tegasnya.Menurut laporan itu, otoritas penegak hukum Amerika sedang menyelidiki Goudreau, meskipun belum jelas apakah dia akan didakwa karena Presiden AS Donald Trump tidak mengakui pemerintah terpilih di Venezuela, sehingga sangat kecil kemungkinan pemerintahannya akan menerima permintaan ekstradisi oleh Caracas.Perkembangan itu terjadi hanya beberapa hari setelah seorang prajurit Amerika yang ditangkap selama upaya yang gagal untuk menjatuhkan Presiden Maduro mengakui bahwa kelompoknya telah merencanakan untuk menyerang istana kepresidenan di Caracas kemudian menculiknya "sebagaimana diperlukan."[IT/r]