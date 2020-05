Pentagon: Tentara AS Membunuh 108 Warga Sipil Afghanistan Pada 2019

IslamTimes- "Meskipun kelompok-kelompok teroris dikatakan bertanggung jawab atas banyak korban sipil di Afghanistan, PBB telah mengaitkan 559 kematian warga sipil di negara itu di tangan" pasukan militer internasional. "

Menurut laporan tahunan Departemen Pertahanan AS, militer AS telah membunuh 108 warga Afghanistan dan melukai 75 warga sipil lainnya dalam operasi militernya pada 2019.Penghitungannya telah sedikit berubah sejak laporan tahun sebelumnya, tetapi kematian warga sipil di Afghanistan kembali mengungguli mereka yang berada di Suriah dan Irak."Meskipun kelompok-kelompok teroris dikatakan bertanggung jawab atas banyak korban sipil di Afghanistan, PBB telah mengaitkan 559 kematian warga sipil di negara itu di tangan" pasukan militer internasional. "Sementara itu, beberapa LSM termasuk Uni Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) secara teratur menerbitkan korban tewas jauh lebih tinggi dari serangan Amerika di zona perang. Mereka mengatakan isi laporan itu, bagaimanapun, menunjukkan bahwa Pentagon masih meremehkan korban sipil.Ini terjadi karena perang AS di Afghanistan selalu dikritik oleh beberapa tokoh berpengaruh seperti mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai. Dia mengatakan AS perlu jujur ​​mengikuti proses perdamaian Afghanistan di dalam Afghanistan.Dibandingkan dengan akun media independen yang kredibel dan investigasi kelompok hak asasi, jelas bahwa investigasi Pentagon masih sangat tidak memadai. Mereka mengatakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump tidak menghitung jumlah warga sipil yang terbunuh atau terluka di luar negeri.(IT/tGM)