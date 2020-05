China Membantah 'Dua Kebohongan' Politisi AS Atas Pandemi COVID-19

IslamTimes- Artikel itu mengatakan bahwa semua bukti menunjukkan virus itu bukan buatan manusia dan bahwa lembaga tersebut tidak mampu mensintesis virus corona baru.

Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah artikel dengan keras menyangkal dua lusin "tuduhan tidak masuk akal" dan "klaim palsu" oleh beberapa politisi terkemuka AS atas penanganan wabah virus korona baru.Artikel setebal 30 halaman yang diposting di situs web kementerian pada Sabtu malam membantah 24 klaim tidak benar dari AS, termasuk menyebut novel coronavirus "virus Cina" atau "virus Wuhan" dan mengklaim bahwa Institut Virologi Wuhan menciptakan virus tersebut.Artikel itu mengatakan bahwa semua bukti menunjukkan virus itu bukan buatan manusia dan bahwa lembaga tersebut tidak mampu mensintesis virus corona baru.Menolak saran oleh Presiden AS Donald Trump dan Sekretaris Negara Mike Pompeo bahwa coronavirus baru harus disebut "virus Cina", artikel tersebut mengutip dokumen dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengatakan nama virus tidak boleh negara- spesifik.Mereka juga menolak tuduhan para politisi AS, terutama Pompeo, bahwa China telah menyembunyikan informasi tentang virus corona baru.Tulisan itu mengutip laporan media yang mengatakan Amerika telah terinfeksi virus sebelum kasus pertama dikonfirmasi di Wuhan.Artikel tersebut memberikan garis waktu bagaimana China telah memberikan informasi kepada komunitas internasional dengan cara "tepat waktu", "terbuka dan transparan" untuk menegur AS yang lambat membunyikan alarm.(IT/TGM)