Pejabat Irak: AS Sponsor Utama ISIS Di Irak 

Seorang anggota parlemen Irak mengecam AS karena berusaha menghidupkan kembali para teroris Takfiri di negara itu, dengan mengatakan bahwa Washington adalah sponsor utama ISIS di Irak."AS telah mendukung kelompok teroris ISIS dalam berbagai aspek untuk membantunya melanjutkan kejahatannya di Irak," kata situs berita Al-Maloumeh berbahasa Arab mengutip anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak Karim al-Mohammadavi.Memperhatikan bahwa AS Dengan jelas memberikan dukungan keuangan kepada Takfiri di wilayah tersebut, al-Mohammadavi mengatakan, "[AS] juga telah memberikan dukungan militer dan logistik kepada teroris, dan telah memindahkan pemimpin mereka dari Suriah ke Irak."Dia menegaskan bahwa dukungan Washington adalah alasan utama di balik kegiatan teroris ISIS baru-baru ini di Irak yang menargetkan wilayah aman negara itu.Kelompok teroris Takfiri ISIS melancarkan beberapa serangan di seluruh Irak awal bulan ini, menewaskan sejumlah pejuang Irak.Kelompok-kelompok perlawanan Irak telah memperingatkan bahwa serangan teroris yang mematikan adalah bagian dari rencana AS untuk membawa para teroris kembali ke negara itu.(IT/TGM)